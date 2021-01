Parkraumkonzept für Stadtrodas Oberstadt steht

Stadtroda. Auswärtige werden es in der diesjährigen Freibad-Saison schwer haben, in der Stadtrodaer Oberstadt einen gebührenfreien Parkplatz zu finden. Sieht doch das kürzlich vom Stadtrat mehrheitlich verabschiedete Parkraumkonzept für das Wohngebiet „Schöne Aussicht“ sowie weitere Quartiere in der Oberstadt eine deutliche Stärkung der Anwohner-Rechte vor.

„Es kann nicht sein, dass Auswärtige in Größenordnungen Anwohner-Parkplätze blockieren“, sagte Stadtratsmitglied Klaus Fickler (SPD/Offene Liste). So werde man zahlreiche, nur für Anwohner zugelassene Parkplätze ausweisen und mehr Kurzzeitparkplätze ausweisen. „Ziel ist es, dass der große Parkplatz am Freibad besser genutzt wird und die Stadt mehr Einnahmen bei den Parkgebühren erzielt“, so Fickler. Zugleich sicherte er zu, dass man die Anwohner bei der Umsetzung des Konzeptes mitnehmen werde. Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) sicherte ebenfalls zu, dass die Verwaltung die Betroffenen genauestens über das Verfahren zu den Anwohnerparkplätzen informieren werde.

Wo genau Anwohnerparkplätze entstehen oder die Parkzeiten begrenzt werden sollen, steht noch nicht endgültig fest. So hat die Untere Verkehrsbehörde des Saale-Holzland-Kreises das letzte Wort, ob das Konzept umgesetzt werden kann.