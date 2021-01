Pfarrhaus in Stadtroda wird Wohnhaus mit sechs Apartments

Stadtroda. Im Eigenheimweg 28 in Stadtroda sind die Handwerker noch immer fleißig. Seit März 2020 wird das einstige Pfarrhaus der katholischen Pfarrgemeinde Stadtroda-Kahla modernisiert und im Innenbereich komplett umgebaut. Derzeit laufen unter anderem Vorbereitungen für die energetische Sanierung des Daches: Die alten Schieferplatten sollen anthrazitfarbenen Ziegeln weichen.

Auftraggeber der Baumaßnahme ist nicht die Kirche, sondern die Rehabilitationszentrum Stadtroda gGmbH mit Sitz in Bad Klosterlausnitz. Das Unternehmen hatte bereits im Dezember 2019 das Erbbaurecht für das Grundstück erworben. Ein entsprechender Vertrag über die Pacht von Grund und Boden für die nächsten 66 Jahre sei damals mit der zuständigen römisch-katholischen Pfarrei St. Elisabeth in Gera unterzeichnet worden. Das bestätigen jetzt Andreas Slawik, Geschäftsführer des Rehabilitationszentrums Stadtroda, sowie Martin Scheffel, zuständig für das Qualitätsmanagement und die Öffentlichkeitsarbeit im Unternehmen.

Mehr als 250.000 Euro werden allein in die Sanierung des Gebäudes investiert. Das beherbergt künftig unter anderem sechs kleinere Apartments, jedes davon auch ausgestattet mit Bad und Küchenzeile. Der neu entstehende Wohnraum sei für das eigene Klientel des Rehabilitationszentrums gedacht, auch wenn theoretisch an jedermann vermietet werden könnte, betont Andreas Slawik. „Damit üben wir, das neue Bundesteilhabegesetz umzusetzen. Ob es funktioniert, das wissen wir nicht. Wir sind Vermieter geworden und gleichzeitig Anbieter für Fachleistungen.“ Er und Martin Scheffel gehen davon aus, dass nach Ostern in der 14. Kalenderwoche alle Arbeiten soweit erledigt sind, dass der Einzug in die Apartments möglich ist.

Begegnungsstätte bleibt erhalten

Im Gebäude erhalten geblieben ist die Begegnungsstätte der Pfarrgemeinde. „Der Raum war immer relativ gut ausgebucht, deshalb wollen wir das Angebot fortführen“, sagt Slawik. Allerdings ist der Durchgang zum Rest des Hauses verschlossen und dort ein WC-Raum eingebaut worden. Wenn es coronabedingt erlaubt ist, sollen in der Begegnungsstätte wieder verschiedene Treffen der katholischen Gemeinde veranstaltet werden wie der Seniorenkreis und der Gemeindeabend. Der Männervolkschor Stadtroda wird wieder vor Ort proben. Für private Feiern und Veranstaltungen soll die Begegnungsstätte ebenfalls gebucht werden können. „Auch der evangelische Kirchenchor und ein privates Institut für Nachhilfeunterricht wollen die Räumlichkeit nutzen. Diesbezüglich ist aber noch nichts unterschrieben“, sagt Heiko Hirte. Er leitet die Roda-Werkstatt Stadtroda, die sich in die Strukturen des Rehabilitationszentrums Stadtroda eingliedert. In Zukunft liege die Koordination der Nutzung des Hauses im Eigenheimweg in seiner Verantwortung. „Wir werden dort für Ordnung sorgen. Unsere Beschäftigten in der Landschaftspflege der Roda-Werkstatt werden sich um die Außenanlage kümmern.“

Während die Begegnungsstätte seit etwa Oktober 2020 wieder genutzt werden könnte, zumindest wenn es die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht gäbe, sind im anderen Teil des Gebäudes – in den sechs neu entstandenen Apartments – noch einige Restarbeiten zu erledigen wie der Einbau der Türen, die Fertigstellung der Sanitäranlagen und die Montage der Küchen, sagt Martin Scheffel. Unter seiner Anleitung haben insgesamt etwa 15 Beschäftigte der Roda-Werkstatt das vergangene Dreivierteljahr am Umbau mitgewirkt. „Sie haben bei allem mitgeholfen, vom Ablösen der Tapeten bis zum Rausreißen von Türen und Einreißen von Wänden. Sogar an Pflasterarbeiten wurden sie herangeführt ebenso wie ans Malern.“

Alternativangebote für Freiwillige wegen Betretungsverbot für Behindertenwerkstätten

Geplant gewesen sei das in dieser Form nicht. „Wir waren Anfang 2020 auf der Suche nach Handwerkern und wollten das Gebäude gemeinsam mit Mitgliedern der Pfarrgemeinde leerräumen. Dann aber kam im März Corona. Für Werkstätten für Menschen mit Behinderung ist ein Betretungsverbot erlassen worden. Das war Gift für unsere Beschäftigten. Von einem Tag auf den anderen konnten sie ihren gewohnten Tagesablauf nicht mehr nachgehen“, sagt Andreas Slawik. „So haben wir mit der kompletten Entkernung des Gebäudes im Eigenheimweg kurzerhand ein Alternativangebot für Freiwillige aus der Werkstatt geschaffen. Die Zusammenarbeit, auch mit den einzelnen Firmen, war top. Das Projekt erwies sich als gelebte Inklusion.“

Ursprünglich hatte die Geschäftsführung des Rehabilitationszentrums das Haus im Eigenheimweg 28 für einen anderen Zweck erworben, und zwar als neue Bleibe für die Tagesstätte „Lorenz Werthmann“ und nicht als Wohnraum mit sechs Apartments. Die Tagesstätte hatte zum 31. Mai 2019 ihre angestammten Räumlichkeiten in der Straße des Friedens in Stadtroda verlassen müssen, da der Mietvertrag fristlos gekündigt wurde. Die 18 Menschen, die dort im Rahmen des tagesstrukturierenden Angebotes von fünf Mitarbeitern betreut worden sind, kamen zwischenzeitlich in der Roda-Werkstatt unter. Eine Dauerlösung aber war das nicht. Neue Räumlichkeiten mussten her, wurden gesucht – und schließlich auch gefunden. Allerdings anders als geplant.

Tagesstätte "Lorenz Werthmann" zieht in die "Villa Esperanza"

Die Tagesstätte werde nun voraussichtlich im April dieses Jahres in der „Villa Esperanza“ – einer Einrichtung für betreutes Wohnen in der Gustav-Herrmann-Straße in Stadtroda – unterkommen. Dafür werde der Altbau der Villa ausgeräumt, die Bewohner können in eigene Wohnungen in ziehen und der Altbau wird den Zwecken der Tagesstätte angepasst. Das sei kein großer Aufwand, zumal vor Ort alles durchrenoviert sei. An der inhaltlichen Arbeit der Tagesstätte soll sich nichts ändern. Ziel sei es nach wie vor, Menschen eine Tagesstruktur zu geben, sie aus ihrer Lethargie und Antriebslosigkeit herauszuholen, Vereinsamung entgegenzuwirken und ein Zusammentreffen mit anderen Menschen zu ermöglichen. 15 Plätze werde es zunächst geben, auch wenn die Größe des Altbaus eine höhere Kapazität erlaube.

Slawik und Scheffel erhoffen sich Synergieeffekte von der künftig in der Gustav-Herrmann-Straße ansässigen Tagesstätte und dem nahegelegenen Wohnhaus mit seinen sechs Apartments im Eigenheimweg.