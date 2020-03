Wolfersdorf. Aktion im Kellerberg-Hotel in Wolfersdorf: In Corona-Zeiten wollten sich nur 17 Frauen und Männer piksen lassen

Planzahl an Blutspendern in Wolfersdorf verfehlt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Planzahl an Blutspendern in Wolfersdorf verfehlt

25 Teilnehmer sind der durchschnittliche Wert für die Blutspende-Termine des Instituts für Transfusionsmedizin (ITM) Suhl gGmbH in Trockenborn-Wolfersdorf. So war es bei den jeweils vier Terminen 2018 und 2019. Doch am Dienstagabend kamen in den zweieinhalb Stunden nur 17 Spender, vor allem aus der Doppelgemeinde und den benachbarten Stanau und Breitenhain.

„Wir sind froh über jeden Spender“, sagt Susanne Brunne, zuständig beim ITM für die Öffentlichkeitsarbeit. Dass die Planzahl 25 beim mittlerweile 46. Blutspendertermin seit dem 4. August 2008 in Wolfersdorf verfehlt wurde, kam für sie nicht überraschend. „Es ist nicht nur wegen der Corona-Pandemie. Im Moment sind viele Menschen erkältet. Und dann gibt es die Urlaubs-Rückkehrer, die eine gewisse Zeit pausieren müssen“, sagte die Verantwortliche.

Mehr Sorgen bereiten Brunne die Absagen von Terminen. „Wir haben zwar mit allen Landratsämtern und Gesundheitsämtern gesprochen, um unsere Termine durchführen zu können, dennoch erreichen uns seit zweieinhalb Wochen mehrere Absagen.“ In dieser Woche fielen von den 53 Terminen neun aus. In der kommenden Woche sind von 49 Terminen acht abgesagt.

Die Sicherheitsvorkehrungen wegen des Corona-Virus waren auch in den Räumen des Kellerberg-Hotels nicht zu übersehen. Bevor die Spender das Lokal betreten durften, wurde bei jedem die Körpertemperatur gemessen, jeder bekam einen Mundschutz. Die Liegen für die Blutspender standen zwei Meter auseinander. Kellerberg-Inhaber Frank Todt durfte das Geschehen nur aus der Ferne verfolgen. „Normalerweise reichen wir Kaffee und etwas zu essen. In Zeiten von Corona ist das nicht erwünscht. Man will verhindern, dass sich die Spender nach ihrer Spende in einem Nachbarraum treffen und vielleicht in der Gruppe länger aufhalten“, sagte Todt. Statt Kaffee, Kuchen und Wiener erhielten die 17 Spender, darunter war auch ein Erstspender, jeweils einen vollgepackten Beutel mit Schokolade und Süßigkeiten.

Am 2. Juni gibt es den nächsten Blutspendertermin in Wolfersdorf.