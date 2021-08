Plötzlich saß ein Fremder im Auto: 26-Jähriger treibt im Saale-Holzland-Kreis sein Unwesen

Stadtroda. Im Saale-Holzland-Kreis beschäftigt ein umtriebiger 26-Jähriger die Polizei und stellt die Beamten vor ein Rätsel.

Auf einem Grundstück in Stadtroda trieb am Montagmorgen ein 26-jähriger Mann sein Unwesen. Wie die Polizei am Dienstag informierte, habe ihn ein Zeuge zunächst aufgefordert, das Grundstück zu verlassen. Der 26-Jährige tat aber nicht dergleichen und verweilte bis zum Eintreffen der Polizei widerrechtlich auf dem Gelände.

Offensichtlich hatte der 26-Jährige dort in einem Bauwagen übernachtet und stahl zudem noch ein Feuerzeug und eine Maske. Erst nachdem die Beamten vor Ort eintrafen und eine Anzeige wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch aufnehmen wollten, entfernte sich der Mann vom Wohngrundstück.

Am Nachmittag hatte die Polizei dann erneut das Vergnügen mit dem jungen Mann. So wurde sie von einer Frau darüber informiert, dass in einem Wald bei Tissa ein fremder Mann in ihrem Auto säße. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug nach einem Spaziergang zurückkehrte, saß plötzlich ein Mann auf dem Fahrersitz und spielte auf seinem Handy. Während des Telefonates mit der Polizei sei der Mann aus dem Wagen gestiegen und in Richtung Tissa gelaufen.

Die Polizei konnte den bis dato Unbekannten schnell finden und stellte fest, dass es sich um einen "alten Bekannten" handelte. Wie sich während der Anzeigenaufnahme herausstellte, entwendete der 26-Jährige zwei Schachteln Zigarillos aus dem Handschuhfach. Wie der Mann allerdings in das Fahrzeug gelangte sei bisher unklar, da keine Beschädigungen oder Aufbruchspuren an dem Auto festgestellt werden konnten und die Besitzerin sicher sei, dass sie ihr Fahrzeug abgeschlossen hatte.