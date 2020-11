Mit dem Wort „Volkshochschule“ werden normalerweise Begriffe, wie „Spanischkurs“, „Pilates“ oder „Töpfern“ verbunden. Vor dem geistigen Auge tut sich ein Klassenraum auf. Normalerweise.

Einen Räucherofen, viel Fisch, daneben auch Wurst und Fleisch assoziieren sicherlich nur die Wenigsten mit jener gemeinnützigen Institution zur Erwachsenenbildung. Die Kreisvolkshochschule Saale Holzland indes plant, im kommenden Frühjahr genau so etwas ins Programm zu nehmen. Sollte die Corona-Pandemie dem Vorhaben keinen Strich durch die Rechnung machen, können Interessierte im Rahmen eines zweitägigen Wochenendseminars lernen, wie sie ihre Lieblingsspezialitäten selbst räuchern.

„Generell geht es um die Grundlagen der Räucherei. Die Teilnehmer bekommen einen Einblick in verschiedene Räuchermethoden, verschiedene Systeme und Varianten“, sagt Kursleiter Karlheinz Purpus, in Insider-Kreisen auch „Kalle“ genannt.

Den Theorieteil am ersten Tag möchte Karlheinz Purpus, der hauptberuflich einen Räucher-, Grill- und Partyservice betreibt, im Strohatelier der Gernewitzer Agrargenossenschaft oder im Denkmalhof Gernewitz stattfinden lassen.

Am zweiten Tag soll das Erlernte dann im Freien vor dem Hofladen angewendet werden. In Gemeinschaft soll jeder Teilnehmer seine Fische dann selbst einlegen. Die Rezepte hierfür werden individuell zusammengestellt.

Die Teilnehmer lernen verschiedenste Rezepte und Räuchergeräte kennen. „Gott und die Welt spricht übers Räuchern. Aber es gibt tausende Varianten. Jeder hat sein Geheimrezept und jeder hat auf seine Art Recht“, erklärt Karlheinz Purpus. Entscheidend sei allein der Geschmack. Auch hinsichtlich der Materialien, der verschiedenen Hölzer und Späne gebe es vielfältige Möglichkeiten.

„Ziel des Seminars ist es, dass die Leute am Sonntag ihre selbst geräucherten Fische mit nach Hause nehmen können“, unterstreicht der Kursleiter. Geräuchert wird im altdeutschen Räucherofen über Holzfeuer.

„Ich hoffe, dass ich den Leuten eine Freude machen, ihnen verschiedene Methoden und Altbewährtes nahebringen kann“, betont Karlheinz Purpus: „Ich möchte mit dem Seminar einfach die Freude am Räuchern weitergeben.“ Bei guter Resonanz kann er sich vorstellen, das Räucher-Seminar mehrmals jährlich anzubieten. Der passionierte Jäger kann sich auch eine Lehrveranstaltung zum Thema Wild-Barbecue im Smoker vorstellen.

Mit knapp 30 neuen Kursen ist die Volkshochschule in diesem Jahr in das Herbstsemester gestartet, insgesamt kommt man wie im Vorjahr auf ein Angebot von rund 350 Kursen in den Bereichen Sprachen, Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Berufe, Schulabschlüsse sowie Grundbildung. Anders als in den Vorjahren hat sich die Einrichtung damit noch breiter aufgestellt. Selbst die Bienenkunde hält Einzug in die Volkshochschulen. Zudem gibt es neben dem Räucherseminar erstmals auch einen Kurs für Heimatgeschichte.