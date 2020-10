Die Firma Prechtl Lufttechnik hat ein mobiles und geschlossenes Entkeimungsgerät für kleinere Räumlichkeiten entwickelt. Die Produktionsleiter Dirk Schau (links) und Rainer Schindler stellen das säulenförmige gehaltene Endgerät in der Reichenbacher Niederlassung vor.

Reichenbach: Bakterien und Viren in der Raumluft entkeimen

Die Hans Prechtl GmbH & Co KG mit ihrem Hauptsitz in Weidenberg (Landkreis Bayreuth) sowie der Produktionsstätte im Reichenbacher Gewerbegebiet (Saale-Holzland-Kreis), hat ein mobiles Gerät zur Entkeimung von Bakterien und Viren in der Raumluft entwickelt.