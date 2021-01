Reichenbacherin empfiehlt Kirschgruber-Lektüre im Shutdown

Anna Pogoda (30) aus Reichenbach ist Mitarbeiterin in der Gemeinde- und Kurbibliothek Bad Klosterlausnitz.

Bad Klosterlausnitz 3 Fragen an: Anna Pogoda, Mitarbeiterin der Gemeinde- und Kurbibliothek Bad Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz. Ganz Deutschland befindet sich im Corona-Shutdown. Für viele Menschen bedeutet das auch, dass sie mehr Zeit zum Lesen haben. Bücher bieten zudem Ablenkung, erlauben das Abtauchen in andere Welten. Anna Pogoda (30) aus Reichenbach, die Mitarbeiterin in der Gemeinde- und Kurbibliothek Bad Klosterlausnitz ist, hat für jüngere und ältere Leseratten Buchtipps parat.

1. Was ist für Sie das Schönste daran, in einer Bibliothek zu arbeiten?

Die Kombination aus der Vielseitigkeit der Aufgaben, dem Umgang mit Menschen und der Arbeit mit Büchern. Dabei bin ich erst über Umwege zum Beruf der Bibliothekarin gekommen, auch wenn ich das bereits seit der Schulzeit immer mal wieder in Erwägung gezogen habe.

2. Auf welche drei Lieblingsbücher würden Sie im heimischen Bücherregal nie verzichten?

Die drei Bücher, auf die ich nicht verzichten möchte, sind gleichzeitig die, die ich am häufigsten in der Hand habe. Es sind „Dr. Oetker: Backen macht Freude“, „Nähen: Das Standardwerk“ und „Alles über Heilpflanzen“ von Ursel Bühring. Alle diese Bücher sind in ihren Bereichen umfassend, verständlich und schön gestaltet und deswegen möchte ich sie nicht mehr hergeben.

3. Welches Buch würden Sie jetzt im Shutdown Erwachsenen und welches Kindern empfehlen?

Erwachsenen Lesern kann ich Valentin Kirschgruber ans Herz legen mit seinem Buch „Von Sonnenwend bis Rauhnacht: Feste, Bräuche und Rituale im Kreislauf des Jahres“. Das war meine Lektüre über Weihnachten und die Rauhnächte, zugegebenermaßen ein sehr guter Zeitpunkt um dieses Buch zu lesen. Aber da es sich mit den wichtigsten Festen und Bräuchen im Jahresverlauf beschäftigt, passt es zu jeder Zeit im Jahr. Valentin Kirschgruber beschreibt berührend und alltagsnah christliche und heidnische Traditionen und wie sie miteinander verflochten sind. Ein handliches Buch, das zum Denken anregt, dabei aber nicht beschwert. Seit etwa einem halben Jahr ist das Buch auch im Bestand der Bibliothek. Jungen Lesern empfehle ich „Wir zwei im Winter“ von Michael Engler und Joëlle Tourlonias. Es ist der dritte Band der liebevollen Reihe um die Freundschaft zwischen Hase und Igel – stimmungsvoll und passend zur Jahreszeit. Die ersten beiden Teile der Bilderbuch-Reihe haben bereits viele unserer jungen Nutzer begeistert. Das dritte und vierte Buch sind seit diesem Jahr ganz neu im Bibliotheksbestand und warten auf ihre ersten Leser.

https://www.otz.de/regionen/stadtroda/michael-ende-bleibt-in-bad-klosterlausnitz-im-buecherregal-id231330968.html