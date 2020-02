Reparaturcafé, sichere Übergänge, Kirmes: Die Pläne des Hermsdorfer Seniorenbeirats

Smileys grüßen Autofahrer in der Waldsiedlung in der Eisenberger Straße im Bereich des Lidl. Der Seniorenbeirat der Holzlandstadt setzt sich seit Jahren für einen Überweg ein. Die Stadt unterstützt das Ansinnen und will mit dem Aufstellen der Signalanlage Kraftfahrer für den Gefahrenpunkt sensibilisieren.