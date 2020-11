Gemeindearbeiter Dieter Beyer und Bürgermeister Klaus Hempel an der frisch gepflanzten Robinie.

Robinie soll am neuen Radweg Schatten spenden

Finanziert über Spenden in Höhe von rund 110 Euro ist im neuen Stadtrodaer Ortsteil Quirla der Baum des Jahres gepflanzt worden: eine vier Meter hohe fünf Jahre alte Robinie. Künftig soll sie Wanderern oder Radfahrern bei einer Verschnaufpause am neuen Radweg zwischen Quirla und Mörsdorf an einem kleinen Rastplatz Schatten spenden.