Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ruttersdorf bald an Stadtrodaer Klärwerk angeschlossen

Noch in diesem Jahr sollen die ersten Haushalte in Ruttersdorf an die zentrale Kläranlage Stadtroda angeschlossen sein. Das bestätigte der Zweckverband Jenawasser auf Nachfrage. Gemeinsam mit dem Zweckverband zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung „Thüringer Holzland“ (ZWA) hatte sich der Jenaer Wasser- und Abwasserzweckverband vor fast zwei Jahren vertraglich darauf geeinigt, das Ruttersdorfer Abwasser künftig in der ZWA-Anlage in Stadtroda zu reinigen. Der Vorteil für Jenawasser: Der Verband kann sich den Bau einer zentralen Kläranlage im Dorf sparen.

Allerdings müssen kilometerlange Leitungen von Ruttersdorf bis zum Ortseingang von Stadtroda verlegt werden. Bereits Ende 2019 wurden von Baufirmen auf einer Länge von rund 900 Meter eine Trinkwasserleitung, die Schmutzwasserdruckleitung, das Steuerkabel und ein IT-Leerrohr auf einem Feld zwischen Ruttersdorf und Lotschen in die Erde gebracht. Zudem meisterte man den technologisch anspruchsvollsten Teil des Bauvorhabens: So gelang es, über ein Spülbohrverfahren unter der Autobahn A4 zwei jeweils 130 Meter lange Bohrungen zu setzen und in diesen alle relevanten Medien unterzubringen. Große Buddelei steht noch bevor Die große Buddelei steht allerdings noch bevor. So muss im Bereich Trinkwasser eine 2,5 Kilometer lange Leitung zwischen Ruttersdorf und Stadtroda verlegt, müssen Teile des Ortsnetzes sowie die Rohwasserleitung vom Lotschener Tiefbrunnen erneuert und ein Wasserzählerschacht als Übergabepunkt zwischen Jenawasser und dem ZWA errichtet werden. Unterm Strich steht eine Investitionssumme von rund einer Million Euro allein im Trinkwasserbereich. Rund eine Million Euro kostet den Zweckverband auch der Aufbau der Infrastruktur im Bereich Abwasser. Hier muss ebenfalls eine 2,5 Kilometer lange Schmutzwasserdruckleitung nebst dazu gehörenden Entlüftungssystemen vom Dorf bis zum Kanal in der Jenaer Straße in Stadtroda verlegt werden. Um die Ruttersdorfer Abwässer nach Stadtroda zu bringen, braucht man zudem ein Abwasserpumpwerk. Arbeiten gehen im Februar los Mitte Februar dieses Jahres sollen die Arbeiten wieder aufgenommen werden, vorausgesetzt es gibt keinen Frost. Ziel ist es, dass Ende Oktober das erste Dutzend Haushalte seine Abwässer nach Stadtroda leiten, danach sollen in weiteren Bauabschnitten die anderen Haushalte an die Schmutzwasserdruckleitung angebunden werden. Mit Straßensperrungen müssen Kraftfahrer und Anwohner in den kommenden Wochen im Raum Ruttersdorf-Lotschen nicht rechnen. „Gebaut wird weiterhin im nicht öffentlichen Bereich“, so der Verband. Erst im Sommer werde es zu Verkehrseinschränkungen im Ort kommen. Wann genau es Sperrungen von Straßen geben wird, stehe aber noch nicht fest, es gebe noch keine genauen Termine. Vorzugsweise wolle man aber in Ruttersdorf über die Sommerferien bauen, hieß es abschließend.