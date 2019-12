Saale-Holzland: Glühweinduft, Musik und Feuerschein

Vielerorts gab es am Wochenende im Landkreis die Möglichkeit, die vorweihnachtliche Stimmung bei Plätzchen, Glühwein, Bratwurst und in Gemeinschaft zu verbringen. Ehrenamtlich haben sich Menschen in den Dörfern und Städten richtig ins Zeug gelegt, um schöne und gepflegte Traditionen fortzuführen. Was sich gemeinsam auf die Beine stellen lässt, zeigten unter anderem die Bürger in Crossen, Rauda, Mertendorf, Stadtroda und Gernewitz bei ihren Adventsveranstaltungen:



Crossen

Weihnachtsmarkt im Klubhaus in Crossen: Alpaka Merlin war das tierische Highlight des Marktes. Mit Simone Böhme und dem Weihnachtsmann war er als Rentier verkleidet vor Ort. Foto: Ute Flamich

Glücklich, zufrieden und stolz waren die Organisatoren des Crossener Adventsmarktes. Die Besucher kamen am Sonnabend zuhauf, die Stimmung war bestens, ebenso die Meinung über die Veranstaltung, die im Dezember 2018 beinahe vom Sturm verweht worden wäre. Deshalb fand der Markt dieses Mal im und um das Klubhaus statt. Der Genussladen auf der anderen Seite machte gleich mit und hatte ebenfalls geöffnet. Ein Hingucker des Adventsmarktes war Merlin. Das Alpaka kam als Rentier daher und ließ sich geduldig von Kindern und Erwachsenen streicheln. Merlin und seine Halterin Simone Böhme begleiteten den Weihnachtsmann auf seiner Tour. Zum vierten Mal hatte sich Thomas Bruhnke aus Crossen ins Kostüm geworfen. Besonders erfreut war er darüber, dass die Kinder nicht nur Süßigkeiten forderten, sondern von sich aus eine kleine Leistung erbrachten und ein Gedicht aufsagten oder sangen. Mit einer Andacht zur Eröffnung, Musik vom Posaunenchor aus Thiemendorf, Ständen, an denen Kreative selbst Hergestelltes anboten, mit einer Märchenecke, Wichtelstube, Chorsingen in der Kirche zum Abschluss und vielem anderen mehr erfreuten die Organisatoren ihre Gäste.



Rauda

Weihnachtsmarkt in Rauda: Angelika Just, Sabine Sturm, Sophie Brömel und Christine Stephan (von links). Foto: Ute Flamich

Knüppelteig wurde über offenem Feuer gebacken, Kinder bastelten kleine Gestecke, Frauen schenkten heiße Getränke aus und boten Plätzchen an. Männer standen hinter dem Rost, es wurde geplaudert und die vorweihnachtliche Stimmung genossen. Dieses Bild zeichnete sich am Sonnabend beim Adventsmarkt in Rauda. Eine fleißige Gruppe von Ehrenamtlichen, zu denen auch Angelika Just und Sophie Brömel gehören, hatte das gemütliche Beisammensein organisiert. Von den Einnahmen soll eine neue Nestschaukel für den Spielplatz im Dorf finanziert werden, sagte Sophie Brömel. Sie und Angelika Just informierten auch, dass sich im Januar 2020 ein Dorfverein in Rauda gründen wird. Am 17. Januar 2020 soll der Vorstand gewählt und soll mit der Arbeit begonnen werden. Derzeit gibt es in dem Ort mit 304 Einwohnern keinen einzigen Verein. „Das möchten wir ändern und uns für den Austausch von Jung und Alt im Ort einsetzen“, sagte Brömel.



Mertendorf

Weihnachtsmarkt in Mertendorf: Fischbrötchen zu Weihnachten mit Katrin Gruber und Tochter Lisa sowie Brunhild Steinmark (von links). Foto: Jens Henning

Die Mitglieder der Maibaumgesellschaft sind Gold wert fürs Gemeindeleben in Mertendorf. Beim Weihnachtsmarkt am Sonnabend auf dem Kirchweg standen von Vereinsmitgliedern konstruierte Verkaufsbuden. Jörg Schäfer lieferte die Vorlage für die Unikate, die sich in fünf Teile zerlegen lassen und die im Handumdrehen wieder aufgestellt werden können. Auch selbstgebastelte Weihnachts-Dekoration aus Holz und Schrott steuerten sieben Maibaumsetzer für den Markt noch bei. „Die Dinge verkaufen sich richtig gut“, sagte Anke Schäfer. Im kommenden Jahr soll beim Weihnachtsmarkt noch ein beheizbarer Getränkestand dazukommen, kündigte Torsten Gruber an.



Stadtroda

Der Besuch des Weihnachtsmannes war für die Kinder zweifellos der Höhepunkt beim „Advent unter dem Maibaum“ am Sonnabend auf dem Stadtrodaer Alten Markt. Der Bärtige kam, standesgemäß mit Ponykutsche, kurz nach 18 Uhr vorgefahren. Kaum hielt das Gefährt, da sah sich der Weihnachtsmann schon von zahlreichen Kindern umringt. Ängstlich und leise trugen die meisten ihr Gedichtlein oder Lied vor. Nur die wenigsten hatten den Mut, laut zu singen. Clever agierte dann eine Gruppe von etwa acht Kindern. Sie stimmten gemeinsam ein Weihnachtslied an und überzeugten den Weihnachtsmann damit, die Geschenke freiwillig aus seinem Sack zu holen. Viele „Rod’sche“, aber auch Auswärtige, fanden am Sonnabend den Weg zur Veranstaltung. Die Feuerschale lockte zum Verweilen, eine Abordnung des Jugendblasorchesters Tröbnitz stimmte weihnachtliche Weisen an, im Anschluss musizierten die Möhrenschaber. „Es war wiederum eine sehr gelungene Veranstaltung, sagte Frank Häcker, Vorstandsmitglied der Stadtrodaer Maibaumgesellschaft.



Gernewitz

20. Auflage für den Gernewitzer Advent: Beteiligt waren der Denkmalhof, der Kristallhof, das Strohatelier und das Auktionshaus. Foto: Jens Henning

Beim 20. Gernewitzer Advent fehlte zwar auch dieses Mal der Schnee, dafür hatten sich die Veranstalter, der Kristallhof, das Strohatelier samt Hofladen, der Denkmalhof, das Auktionshaus sowie die Vereine aus dem Ort zwei Tage lang mächtig ins Zeug gelegt, um die Besucher auf die schönste Zeit des Jahres einzustimmen. Der Sonnabend lief bereits gut in Sachen Resonanz, der Sonntagnachmittag lockte ebenfalls viele Gäste in den Stadtrodaer Ortsteil. „Mein erster Eindruck ist ein sehr guter. Ich bin gespannt auf die Auswertung der Beteiligten in den kommenden Tagen“, sagte Marko Hünniger vom Kristallhof am gestrigen Nachmittag.