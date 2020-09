Saale-Holzland: Lehrlinge weiterhin händeringend gesucht

Electronic-Geschäftsführer David Diete (li) und Uwe Lübbert (2.v.l.), Chef der Kreishandwerkerschaft Jena-Saale-Holzland-Kreis, freuen sich mit Ausbilder Daniel Gärtner (re.), dass man mit dem 16-jährigen Jason Müller in dem Stadtrodaer Unternehmen einen weiteren Auszubildenden in das Team aufnehmen konnte.

Jena/Saale-Holzland. Corona-Pandemie hinterlässt kaum Spuren auf dem Ausbildungsmarkt in der Region.

Liebend gern würde Tischlermeister Swen O. Haake aus Wetzdorf noch einen Auszubildenden in seinem kleinen Betrieb in Wetzdorf willkommen heißen. Indes, trotz intensiver Suche fand der Tischler keinen zweiten Bewerber, den er zum 1. September hätte einstellen können. David Diete, Geschäftsführer der Electronic Stadtroda hatte mehr Glück. Großteils über persönliche Kontakte konnte er vier junge Leute gewinnen, die sich für eine Lehre in dem Unternehmen entschieden.