Saale-Holzland: Sparkasse spendet Mundschutz aus ihrem Bestand

Die Sparkasse Jena-Saale-Holzland hat dem Landkreis kostenlos 500 Mundschutz-Masken zur Verfügung gestellt. „Wir freuen uns, einen aktiven Beitrag zum Schutz einzelner Personengruppen leisten zu können und geben deshalb gerne einen Teil der uns zur Verfügung stehenden Masken weiter“, so der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Jena-Saale-Holzland, Michael Rabich.

Wie unsere Zeitung erfuhr, stammen die Schutzmasken aus den Beständen der Sparkasse. „Wir haben die heute dringend benötigten Schutzartikel auf der Grundlage eines für unser Kreditinstitut aufgestellten Pandemieplans vorrätig. Sie wurden einst angeschafft, als zum Beispiel das Sars-Virus um sich griff. Aber auch wegen der drohenden Schweinepest hatten wir vorgesorgt. Für den Eigenschutz unserer Mitarbeiter haben wir natürlich auch noch Masken im Bestand“, erläutert Stefan Diebler von der Sparkasse.

Landrat Andreas Heller (CDU) begrüßte das Angebot der Sparkasse. Im Saale-Holzland-Kreis werden die gespendeten Schutzmasken an verschiedene medizinische und Pflegeeinrichtungen verteilt. So überreichte Bettina Naumann vom Gesundheitsamt des Landkreises am Mittwoch unter anderem 50 der gespendeten Masken an die Ramona Kraft Pflege GmbH in Hermsdorf. Für Geschäftsleiterin Melanie Vogel, die zugleich die Hygienebeauftragte der Pflegeeinrichtung ist, war dies eine willkommene Überraschung. Die in Hermsdorf ansässige Pflegeeinrichtung betreut 24 Senioren stationär, davon elf intensivpflegerisch. Ambulant werden etwa 180 ältere Menschen zu Hause betreut.