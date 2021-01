Stadtrodaer spenden kiloweise Blumensamen für Blühaktion

In einem großen Plasteeimer hat ein Bürger gleich kiloweise Ringelblumensamen vorbeigebracht, in Butterdosen, Tüten, ausgedienten Arzneimittelschachteln oder Blechbehältnissen lagern Samen von Schafgarbe, Habichtskraut, Sonnenblume, Wiesen-Salbei, Mariendistel oder Bärenohr. Insgesamt 47 verschiedene Blumen- und Kräutersamen haben bislang Bürger in der Stadtrodaer Tourist-Information abgegeben, Sylke Titzmann schätzt die Gesamtmenge auf gut 30 Kilogramm.

„Die Resonanz auf unsere Aktion ‚Lass deine Stadt aufblühen‘ ist überwältigend“, sagt die Tourismusexpertin. Nicht nur Einwohner aus Stadtroda, sondern auch Bürger aus Tautendorf, Jena, Hermsdorf oder Renthendorf hätten Pflanzensamen oder Geld gespendet. 34 Frauen und Männer hätten Spenden vorbei gebracht, noch immer würden neue Behältnisse mit Pflanzensamen vor die Tür gestellt. Für die gespendeten 130 Euro habe man inzwischen seltene Sorten wie Kleiner Wiesenknopf, Mädchenauge oder Katzenminze gekauft.

„Jetzt geht es langsam in Richtung Sortierung“, sagt Titzmann. 400 Tütchen hat sie anfertigen lassen, in die jeweils unterschiedliche Samenmischungen abgefüllt werden sollen. „200 Tütchen wollen wir an Einwohner abgeben, die ihren Balkon in eine kleine Blühwiese verwandeln wollen, die übrigen 200 Tüten werden mit Pflanzensamen für sehr kleine Wiesenflächen befüllt“, erklärt die Mitarbeiterin. So könne man beispielsweise in seinem Garten eine Blühwiese anlegen. Um die Befüllung werde sich die eigens von Ehrenamtlichen gegründete „Bienen-Manufaktur“ kümmern.

Im März werden die Tütchen verteilt

Anfang bis Ende März wolle man dann die Pflanzensamen-Tütchen gegen einen kleines Entgelt an Bienen- und Insektenfreunde verteile. „Den Erlös werden wir wieder dafür verwenden, neuen Pflanzensamen für das kommende Jahr zu erwerben.“ In den kommenden Tagen wollen zudem Vertreter des Forstamtes Jena-Holzland, des Imkervereins Stadtroda, der Stadt und des Agrarunternehmens „Wöllmisse“ klären, welche Freiflächen in Stadtroda zu blühenden Oasen werden sollen. Fünf Flächen in der Stadt sowie in den Ortsteilen Quirla und Gernewitz kommen derzeit in Betracht, eine endgültige Entscheidung steht aber noch aus. Bereits im Vorfeld hatte sich das Agrarunternehmen bereit erklärt, die verschiedenen Pflanzensamen auf den ausgesuchten Flächen mit eigener Technik auszubringen. „Das erleichtert die Arbeit ungemein.“

Futter für Bienen und mehr Farbe

Sylke Titzmann ist zuversichtlich, dass man die Aktion dauerhaft in Stadtroda etablieren kann. „Das Interesse und die Bereitschaft, mitzumachen, ist da.“ Der Wille, es in und um Stadtroda blühen und summen zu lassen, sei eingebettet in das Bestreben der Stadt, den Nachhaltigkeitsgedanken zu fördern. Gerade mit der Blühaktion könne man unter Beweis stellen, dass es mit wenig Aufwand möglich sei, Arten zu schützen und lebenswerte Räume zu schaffen. „Kleine Blühflächen mit vielfältigen Wild- und Kulturarten fördern insbesondere den Erhalt von Wildbienen, da deren Flugradius auf 50 bis 300 Meter beschränkt ist“, erklärt Titzmann. Zudem würden blühende Wiesen und Balkone für mehr Farbe und Lebensqualität in der Stadt sorgen.