Sanierungsarbeiten an Stadtrodas Stadtkirche im Jahr 2020

Bauarbeiten an Stadtrodas jahrhundertealter, denkmalgeschützter Stadtkirche St. Salvator sollen voraussichtlich im Frühjahr 2020 beginnen. „So würden wir uns das zumindest wünschen“, sagt der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, Antonio Navarra. „Eine kleine Finanzlücke muss erst noch geschlossen werden, dann kann und muss die Ausschreibung des Bauvorhabens noch in diesem Jahr raus.“

Saniert werden sollen im kommenden Jahr – aus finanziellen Gründen in einem Bauabschnitt – der Dachstuhl und das Dach der Kirche. Bereits vor etwa zwei Jahren sind in einem Gutachten gravierende Schäden an der Bausubstanz festgestellt worden. „Die Statik der Kirchendecke entspricht nicht dem, wie es sein soll“, sagt Stadtrodas Pfarrer Benjamin Neubert. „Es muss früher mal eine weitere Säule in der Kirche gestanden und die Decke gestützt haben. Allerdings ist sie nicht mehr da und bisher konnte auch noch nicht nachvollzogen werden, wo diese Säule einst platziert war.“

Neue Decke wird eingezogen und die alte von oben her halten

Bei der bevorstehenden Sanierung jedoch soll die Kirchendecke nicht von unten gestützt, sondern quasi von oben gehalten werden. „Über der Decke wird eine zweite Decke eingezogen, die dann die untere halten wird. Das ist eine spannende und ziemlich einmalige Sache“, sagt der Pfarrer. Dabei müsse unter anderem auch ein Großteil des Gebälks ausgetauscht und letztlich das komplette Kirchendach neu eingedeckt werden. Zudem soll auf der Nordseite des Gotteshauses die Entwässerung mit angebunden werden, informiert Antonio Navarra.

Für die Bauarbeiten an der St. Salvator-Kirche sind insgesamt etwa 360.000 Euro veranschlagt. Allein etwa 110.00 Euro davon muss die Kirchgemeinde Stadtroda mit ihren zirka 1400 Mitgliedern aufbringen. Seit etwa zwei Jahren schon sammeln die Mitglieder dafür bei beispielsweise Konzerten und anderen Veranstaltungen Geld. Mit zirka 9500 Euro beteiligt sich die Stadt Stadtroda mit einem Mindestanteil am Bauvorhaben. Dazu kommen unter anderem noch Fördermittel vom Land und vom Kirchenkreis. Trotz der hohen Kosten sind sich der Pfarrer und der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates sicher, dass sich die Investition lohnt. „Schließlich haben wir mit der Stadtkirche Stadtroda eines der schönsten und vor allem auch eines der größten Gotteshäuser in der Region“, sagt Benjamin Neubert.