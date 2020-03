Die ehrenamtliche Rettungssanitäterin Alexandra Elmer und Vize-Bereitschaftsleiter Robert Krug bauen in der provisorischen Notunterkunft in der Turnhalle der Crossener Grundschule ein Feldbett auf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sanitätszug probt Katastrophenfall in Crossen

„Nein, nein“, winkt Zugführer Enrico Schmidt ab, „mit dem Coronavirus und der aktuellen Lage in Deutschland hat das hier alles nichts zu tun.“ Tatsächlich war die Übung des Sanitäts- und Betreuungszuges des Saale-Holzland-Kreises in der Crossener Grundschule am Wochenende seit über einem halben Jahr geplant und hatte die Errichtung einer Notunterkunft in der Turnhalle der Schule zum Ziel. „Der Schwerpunkt unserer Übungen liegt in diesem Jahr bei der Betreuung von Menschen.“

„Es gab ja 2013 das verheerende Hochwasser, bei dem auch Crossen damals betroffen war und wo der Sanitätszug ebenfalls zum Einsatz kam. Ziel unserer Übung war es, zu schauen, wie gut wir die Abläufe in einem Katastrophenfall im Griff haben und ob die technische Ausrüstung funktioniert“, erklärt Vize-Bereitschaftsleiter Robert Krug. 50 Feldbetten in der Turnhalle aufgebaut Mit fünf Fahrzeugen war der Sanitätszug angerückt, unter anderem kamen die Gerätewagen für die Technik und den Sanitätsdienst zum Einsatz. Notstromaggregate wurden in Betrieb genommen, die Turnhalle in nur zwei Stunden zu einer Notunterkunft für Betroffene umgerüstet, die beispielsweise bei einem Hochwasser einen vorläufige Bleibe und ein sicheres Dach über dem Kopf benötigen. „In einem Katastrophenfall müssen ja manchmal ganze Ortsteile evakuiert werden, da muss man auch schauen, wie viel Platz eine Notunterkunft überhaupt für die Betroffenen bietet“, erklärt Zugführer Schmidt. 50 Feldbetten konnten die rund 20 ehrenamtlichen Mitglieder des Sanitäts- und Betreuungszuges, die an der Übung teilnahmen, in der Turnhalle aufbauen. „Eigentlich hatten wir mit bis zu 100 Betten gerechnet, aber da würde es schon ganz schön eng“, sagt Robert Krug. Technik muss ständig überprüft werden Neben dem Training, möglichst rasch und professionell eine Notunterkunft zu errichten, stand aber noch ein anderes Thema im Fokus der Übung. „Was die Fahrzeuge, die Technik und das Material angeht, sind wir recht gut ausgestattet. Das heißt aber nicht automatisch, dass alle technischen Hilfsmittel im Ernstfall auch für einen Einsatz zur Verfügung stehen“, sagt Zugführer Schmidt. Bei den Notstromaggregaten könne es bedingt durch eine lange Lagerung und Nichtnutzung dazu kommen, dass Filter oder Düsen verstopfen und die Aggregate im Notfall nicht anspringen. „Deshalb lassen wir die Notstromer auch mal zwei Stunden laufen. Bei den Fahrzeugen sei es schon vorgekommen, dass ab und zu eine Batterie den Geist aufgegeben habe. „Das Problem ist nicht die Ausrüstung, sondern, dass sich das Material sprichwörtlich tot steht“, lautet die Erfahrung von Robert Krug. Dies stellte man auch beim Aufstellen der Feldbetten fest. „Bei drei Betten entdeckten wir Risse im Bezug oder einen Defekt am Rahmen. Die haben wir umgehend aussortiert.“ Rund 90 Ehrenamtliche sind an den Standorten Eisenberg, Stadtroda und Bobeck im Sanitäts- und Betreuungszug des Saale-Holzland-Kreises tätig, die bei Notfällen oder bei der Absicherung von Veranstaltungen ihren Dienst versehen. Die Zahl der Ehrenamtlichen klingt hoch, aber Robert Krug wären noch mehr Aktive lieber. „Wir brauchen dringend Nachwuchs“, sagt er.