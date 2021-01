Stadtroda. In einer Sauna in Stadtroda ist ein Feuer ausgebrochen. Das Schwitzbad war einen Tag zuvor noch in Betrieb gewesen, am Montag ging dann der Notruf bei der Rettungsleitstelle ein.

Sauna in Stadtroda in Brand geraten - Feuer war in der Nähe eines Schornsteins ausgebrochen

Ein Nebengelass hat in den frühen Morgenstunden in Stadtroda gebrannt. Die Feuerwehr musste in die Bürgeler Straße ausrücken. Etwa eine Stunde dauerten die Löscharbeiten. Wahrscheinlich war im Bereich des Schornsteines einer Sauna, die sich in dem Nebengebäude befand und am Sonntag in Betrieb war, der Brand ausgebrochen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann ein technischer Defekt als Brandursache angenommen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

