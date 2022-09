Schlöben feiert 250. Geburtstag von Novalis

Schlöben. Was den kleinen Ort mit dem großen Dichter verbindet: Großes Lesekonzert mit Orgel und Gesang am Freitag in der Kirche zu Schlöben

Er gilt über den deutschsprachigen Raum hinaus als einer der bedeutendsten Vertreter der deutschen Frühromantik, der zudem über umfassende Kenntnisse der Naturwissenschaften, des Rechts, der Philosophie, Politik und Wirtschaft verfügte: Friedrich von Hardenberg (1772-1801), besser bekannt als der Dichter „Novalis“.

Bereits seit geraumer Zeit setzt man sich in der Gemeinde Schlöben mit dem 250. Geburtstag von Novalis auseinander, der einen Teil seiner Kindheit und Jugend auf dem inzwischen abgerissenen Gut Schlöben der Familie von Hardenberg verbrachte. Erst 1786 zog die Familie nach Weißenfels, wo man einen weiteren Wohnsitz besaß.

Mit einem Lesekonzert mit Orgel und Gesang wollen der Verein Geschichtskonferenz Schlöben, die Grundschule „Novalis“ Schlöben, die Kirchgemeinde Schöngleina-Schlöben sowie der Kindergarten an die herausragende Persönlichkeit Novalis erinnern. So werden am Freitag, 30. September, ab 19.30 Uhr in der Schlöbener Kirche Hymnen von Franz Schubert, Paul Hindemith und Joseph Marx erklingen und unter anderem Auszüge aus dem unvollendeten Novalis-Roman „Heinrich von Ofterdingen“ vorgetragen. Im Anschluss lädt man zu einem gemütlichen Beisammensein bei einem Glas Wein und kleinen Leckereien ein.

Vorgetragen werden die Auszüge aus den Novalis-Werken von Christine Hansmann (Weimar), an der Orgel sitzt Dietrich Modersohn (Jena). Unterstützt werden beide von Alena-Maria Stolle (Gesang).

Novalis kurzes Leben war geprägt von Bekanntschaften und Freundschaften mit herausragenden Persönlichkeiten der damaligen Zeit. So war Friedrich von Hardenberg eng verbunden mit Friedrich Schiller. Weiterhin begegnete er Johann Wolfgang Goethe, Johann Gottfried Herder und Jean Paul, schloss Freundschaft mit Ludwig Tieck, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und den Brüdern Friedrich und August Wilhelm Schlegel.

Freitag, 30. September, 19.30 Uhr, Kirche Schlöben