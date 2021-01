Schneefall sorgt für Verkehrsbehinderungen

Neuschnee sorgt am Dienstag, 26. Januar, für glatte Fahrbahnverhältnissen. Teiweise mussten Kraftfahrer mit überfrorenen Fahrbahnabschnitten unter der dünnen Schneedecke rechnen. Im Winterdiensteinsatz waren unter anderem Bauhofmitarbeiter aus Hermsdorf (im Bild), die Orts- und Zufahrtsstraßen befahrbar hielten. Am späten Vormittag entspannte sich die Lage auf den Straßen, so dass die Einsatzkräfte Gehwege vom Schnee befreiten.