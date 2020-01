Schöngleina plant ein neues Wohngebiet

Noch ist es eine große Ödfläche, das Gelände zwischen der alten Schöngleinaer Kirche und dem gewaltigen Gut. Geht es nach dem Willen des Gemeinderates, könnten sich auf der Fläche in zwei oder drei Jahren die Bagger drehen und erste Häuser entstehen. „Wir arbeiten bereits seit anderthalb Jahren an der Aufstellung unseres Flächennutzungsplanes und da ist das Areal für eine Wohnbebauung vorgesehen“, sagt Bürgermeister Holger Mix. Man halte bereits Ausschau nach einem Erschließungsträger.

Eigentümer des rund 1,8 Hektar großen Areals ist die Thüringer Landgesellschaft, die ebenfalls ein Interesse daran hat, dass die innergemeindliche Brachfläche einer neuen Nutzung zugeführt wird. Einstmals befanden sich hier der alte Schafstall, ein Heizhaus, eine Brennerei und andere Gebäude des alten Schöngleinaer Gutes. Die Objekte wurden nach der Wende abgerissen.

Dass Schöngleina an einer Revitalisierung der Fläche Interesse hat, liegt auch daran, dass das 3. Baugebiet des Wohngebietes „Am Siebenhügel“ nicht realisiert werden kann. So haben Untersuchungen ergeben, dass sich die Fläche in einem sogenannten Erdfallgebiet befindet, sollten Häuser hier errichtet werden, wären Kosten für die Gründungsarbeiten immens.

Für Schöngleina ist bereits das derzeitige Wohngebiet „Am Siebenhügel“ wie eine Verjüngungskur. Rund 50 Häuser wurden hier errichtet, vornehmlich junge Familien aus Jena wurden hier heimisch.