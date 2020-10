Seelische Gesundheitstipps für Agrarschüler in Stadtroda

Beim Verrückt? - Na und?"-Projekt an der Hermsdorfer Regelschule stand auch der Lockdown in der Corona-Krise im Mittelpunkt des Gesprächs.

An der Fachschule für Agrarwirtschaft Stadtroda, Am Burgblick 23, gastiert am Mittwoch, 28. Oktober, das durch Veronika Walther-Koch am Asklepios-Fachklinikum Stadtroda koordinierte Projekt „Verrückt? – Na und!“.

Ziel des Projekts ist es, einfache und wirksame Wege zur Stärkung der seelischen Gesundheit aufzuzeigen, um Krisen besser zu meistern und den Schulerfolg langfristig zu fördern. Die ehrenamtliche Projektmitarbeiterin Ulrike Dörr wird moderieren.

Im Rahmen der durch die Dr.-Broermann-Stiftung finanzierten Veranstaltungsreihe des Vereins „Irrsinnig Menschlich“ veranstalten die Moderatoren regelmäßig Projekttage in Schulen im Saale-Holzland-Kreis. Kürzlich hatte die Koordinatorin ihr Projekt im Gesundheitsamt den Schulsozialarbeiterinnen und -arbeitern im Landkreis nochmals vorgestellt.

Beim Projekttag an der Fachschule wird ein Experte in eigener Sache dabei sein. Das sind Menschen, die selbst seelisch erkrankt sind.

Im Unterschied zu Projekttagen an Regelschulen und Gymnasien arbeiten die Moderatoren an der Stadtrodaer Fachschule mit jungen Erwachsenen in den Zwanzigern. Diese treiben oft schon ganz andere Probleme um. Nicht selten sind sie bereits selbst Eltern, die sich ihrerseits um ihre Kinder sorgen und das Projekt dankbar annehmen.