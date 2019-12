Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seife mit Stadtrodaer Stadtwappen

„Ich mag einfach natürliche Produkte“, begründet Bärbel Weske ihren Einstieg als nebenberufliche Seifensiederin. Seit einigen Monaten stellt die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Stadtroda in ihrer Freizeit verschiedene Seifen her und verkauft diese auf kleinen Märkten. Unterschiedliche Öle verleihen den Seifenstücken einen besonderen Duft, auch sogenannte Salzseife stellt Bärbel Weske her. In Absprache mit Stadtrodas Bürgermeister Klaus Hempel und behördlicher Genehmigung darf Weske nun auch Seife produzieren, mit der für die Stadt Stadtroda in der Touristinformation geworben werden soll. Neben einer Seife mit dem Stadtwappen - dem Roten Tor - hat Bärbel Weske eine Form kreieren lassen, mit der sich Seifenstücken in Form einer möhrenfressenden Ziege herstellen lassen. Diese Seife soll an die uralte Rodsche Sage erinnern, wonach die Einwohnerschaft einst in Ermangelung eines Riegels mit einer Möhre ein Stadttor vor herannahenden Feinden verschlossen haben sollen. Die Möhre wurde von einer Ziege gefressen, das Tor ließ sich öffnen und die Feinde konnten dadurch das damalige Roda erobern.

„Es ist ein kleines Mitbringsel, das den Touristen längere Zeit im Bad an den Aufenthalt in Stadtroda erinnern kann“, sagt die Hobby-Seifenherstellerin. Auf die Idee mit der Seifenherstellung war Weske bereits vor einigen Jahren gekommen. Nach einem Seminar bei einem Jenaer Apotheker ruhte das Wissen um die Seifenherstellung allerdings, ehe Weske vor einigen Monaten intensiv damit begann, ihrer neuen Leidenschaft des Seifenherstellens nachzugehen.