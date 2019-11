Daten und Fakten der Seniorenarbeit präsentierte Wolfgang Main, der Vorsitzende des Seniorenbeirates Stadtroda, zur Einwohnerversammlung am 19. November in Stadtroda. Den Themen Bürgerbus, Seniorenbüro und der Zusammenarbeit mit den Schulen der Stadt widmete er sich im Besonderen.

Wie Wolfgang Main ankündigte, werde der Seniorenbeirat dem Bürgermeister und dem Stadtrat im Januar 2020 ein Leitbild mit dem Titel „Älter werden in Stadtroda“ überreichen. „Zurzeit leben etwa 1900 Senioren im Alter von über 60 Jahren in Stadtroda und den Ortsteilen. Die Prognose ist, dass bis zum Jahr 2025 etwa 34 Prozent der Einwohner der Stadt der Generation 60 plus angehören werden. Darauf müssen wir uns einstellen. Diesbezüglich wird in unserem Leitbild auch formuliert sein, was alles zu beachten ist.“

Jena, Eisenach und Weimarer Land haben Interesse an Stadtrodas Bürgerbusprojekt

In Sachen Bürgerbus gebe es erste „Breitenwirkungen“, sagte Main. „Vor vier Wochen war Jena zum Erfahrungsaustausch bei uns. Die Stadt will den Bürgerbus in ihren ländlichen Regionen einführen.“ Außerdem ist der Seniorenbeiratsvorsitzende im Februar 2020 nach Eisenach eingeladen. Im Stadtrat der Lutherstadt soll er über den Bürgerbus für Stadtroda und Schlöben berichten. „Denn dort will man ein Modell nach unserem Prinzip einführen.“ Das Weimarer Land, ergänzte Main, habe auch bereits angeklopft und Interesse an Informationen zum Bürgerbus signalisiert. „Unser kleines Stadtroda hat diesbezüglich Vorbildwirkung. Darauf bin ich besonders stolz“, sagte Main und bekam dafür den ersten Applaus innerhalb der Einwohnerversammlung.

Wolfgang Main zufolge ist der Bürgerbus für Stadtroda und Schlöben in diesem Jahr mit Stand vom 30. Oktober etwa 9300 Kilometer gefahren. 93 Fahrten seien bis dato mit ungefähr 600 ehrenamtlichen Stunden durch die acht Bürgerbusfahrer durchgeführt worden. Bisher konnten 118 Fahrgäste mitgenommen werden. An den 25 Haltepunkten gab es 1392 Ein- und Ausstiege. Am meisten angefahren werden in dieser Reihenfolge die Haltestellen Amtsplatz, Rodamarkt und Grüntal, gefolgt von Norma und Tissaer Weg. Dreiviertel der Mitfahrer seien Stammgäste, ein Viertel „Laufkundschaft“.

Ins Seniorenbüro ist Leben eingezogen

Was das Seniorenbüro angeht, dankte der Seniorenbeiratsvorsitzende Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wählergemeinschaft) dafür, dass die Stadt dem Seniorenbeirat die Immobilie überlassen hat. Seit dem 8. März 2018 ist das Seniorenbüro Stadtroda das erste und bisher einzige im Saale-Holzland-Kreis. Mittlerweile sei Leben in das Haus in der Straße des Friedens 17 eingezogen. „Dort ist nicht nur der Seniorenbeirat drin, dort treffen sich auch die Bürgerbusfahrer, seit 2019 ist regelmäßig eine Rommégruppe zu Gast, ebenso wie eine Häkel- und Strickgruppe.“ Zum „Kaffeeklatschen“ kommen Senioren im Büro zusammen, und 14-tägig findet eine Rentenberatung statt, die bestens angenommen werde. Auch das Mehrgenerationenhaus des Bildungswerkes Blitz habe Interesse bekundet, das Seniorenbüro ab und zu nutzen zu wollen. „Wir sind allen Vorschlägen gegenüber offen“, betonte Main und gab noch ein paar Zahlen kund: Etwa 300 Senioren kommen im Jahr ins Seniorenbüro und stellen zwischen 400 und 600 Fragen zu verschiedenen Gebieten wie Vorsorgevollmacht, Rentenfragen, Veranstaltungen, Öffnungszeiten und dem Bürgercheck der Stadt. Die jeweiligen Sprechtage werden von insgesamt sieben Beratungsmitgliedern abgedeckt. Etwa 180 ehrenamtliche Stunden fallen dafür pro Jahr an.

Seit drei Jahren gibt es das Projekt „Jung hilft Alt und Alt trifft Jung“ in Stadtroda. Diesbezüglich sei die Zusammenarbeit mit dem Stadtrodaer Gymnasium und der Regelschule sehr gut. Im Mai dieses Jahres sind unter dem Motto „Digitalisierung der Alltagswelt von Senioren“ weitere gemeinsame Projekte zwischen Seniorenbeirat und den Schulen angeschoben worden. Unter anderem findet mittlerweile der dritte PC-Kurs für Senioren statt, der von sechs Schülern des Stadtrodaer Gymnasiums betreut wird. „Vor vier Wochen ist außerdem ein Pilotprojekt zu virtuellen Spielen in der DRK-Tagesstätte gestartet. Da wird virtuell gekegelt und das virtuelle Autofahren ist der Renner.“

Main und Lumpe werden Dozenten an der VHS im Saale-Holzland-Kreis

Um besser mit moderner Technik im Alltag klarzukommen, laden der Seniorenbeirat und das Mehrgenerationenhaus im Februar 2020 zu einer Fahrt zum Globus Hermsdorf ein. „Dort wollen wir üben, die Einkaufsscanner zu benutzen.“

Wolfgang Main informierte außerhalb der Einwohnerversammlung noch, dass Diethard Lumpe und er als zertifizierte Sicherheitsbegleiter ab 2020 auch als Dozenten in der Volkshochschule im Saale-Holzland-Kreis tätig werden. Über Sicherheit im Seniorenalter werden sie dann zum Auftakt am 31. März 2020 in Hermsdorf und am 1. April in Eisenberg informieren. Weitere Termine werden folgen.