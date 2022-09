Sexueller Missbrauch eines Kindes: Polizei sucht mit Phantombild nach Tatverdächtigem

Bad Klosterlausnitz. Nach einem Fall von sexuellem Missbrauch eines Kindes in einem Thermalbad in Bad Klosterlausnitz sucht die Polizei weiter nach einem Unbekannten. Nun wurde ein Phantombild veröffentlicht.

Die Kriminalpolizei Jena beschäftigt weiterhin ein Fall von sexuellem Missbrauch eines Kindes, der sich bereits am 26. Februar 2022 in einem Thermalbad in Bad Klosterlausnitz ereignete. Den Angaben zufolge, soll ein Unbekannter einem sieben Jahre alten Mädchen beim Nacktbaden mehrfach an deren Geschlechtsteil gefasst haben.

Der Tatverdächtige war demnach etwa 70 Jahre alt und circa 170cm groß. Er hatte eine normale Statur mit leichtem Bauchansatz sowie gepflegte, kurz geschnittene, lichte graue Haare. Gegen den Mann bestehe dringender Tatverdacht. Auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses hat die Polizei nun ein Phantombild des Unbekannten veröffentlicht.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität geben? Gibt es weitere Zeugen zum Sachverhalt, die zur Identifizierung des Unbekannten führen?

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Jena unter 03641- 81 2464 oder Mail an: KPI.Jena@polizei.thueringen.de.

