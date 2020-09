Sirenen rufen die Hermsdorfer Feuerwehr zu einem komplexen Einsatz

Am Dienstag, 22. September, führte die Hermsdorfer Feuerwehr im Rahmen des Ausbildungsprogramms eine praktische Übung in der Hermsdorfer Firma ML Hydraulik durch. Geübt wurde die Rettung von Menschen im Brandfall.

Sechs Minuten nach 19 Uhr am Dienstag, 22. September, ertönte die Sirene in der Holzlandstadt, die einen Einsatz der Hermsdorfer Feuerwehr erforderte. Als Erstinformation wurde eine Rauchentwicklung in der Hermsdorfer Firma ML Hydraulik vermeldet. Die Alarmierung war zum Glück nur ein Übungseinsatz, dem sich die Kameraden im Rahmen des Ausbildungsprogramms in der Firma stellen. Wie Stadtbrandmeister Karsten Teller informierte, nutze man gern Angebote von Firmen, um realitätsnah Übungsabläufe trainieren zu können. In Abstimmung mit den Firmen werden entsprechende Szenarios vorbereitet. „Im letzten Quartal haben wir uns mit dem Thema ‘Technische Hilfeleistung’ beschäftigt. Unsere Jungs wussten, dass es sich um eine Übung handelt, kannten aber nicht die Anforderungen“, sagte der Stadtbrandmeister.