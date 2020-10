So viele Startmeldungen wie noch nie

Mit zwei Szenarien hatte Ralf Brömer, Vorstandsmitglied beim Tanzclub (TC) Kristall Jena für die 20. Stadtrodaer Herbstturniere Ende Oktober in Stadtroda gerechnet. Entweder werden in der zweiten Jahreshälfte viele Vereine aus Deutschland Turniere anbieten. Oder es gibt nur wenige und Stadtroda erlebt einen Ansturm.

Der zweite Fall ist eingetreten. Eine Woche vor dem Tanzspektakel im Saal des Schützenhauses in Stadtroda liegen laut Brömer schon 160 Online-Startmeldungen von Tanzpaaren aus ganz Deutschland in den Standard- und lateinamerikanischen Tänzen vor. „Das ist eine enorme Zahl. Normal wären in Stadtroda um die 130 Startmeldungen. Jetzt liegen wir schon bei 160. Und noch haben wir den Anmeldeschluss nicht erreicht. Das verspricht ein gutklassiges Turnier. Man darf nicht vergessen, dass wir an den beiden Tagen einige Startklassen nicht ausgeschrieben haben“, sagte der Mann vom TC Kristall. Die Sportfreunde kommen aus Aachen, aus Schleswig-Holstein nach Stadtroda.

Die zuständigen Ämter im Saale-Holzland-Kreis sind mit im Boot. Sie sind rechtzeitig informiert worden über die Veranstaltung. Bisher gibt es keine Anzeichen, dass das Herbstturnier ausfallen könnte. „Wir haben ein gutes Gefühl, dass wir die zwei Tage wie geplant durchführen können“, sagte Brömer.Dass der öffentliche Herbstball am Sonnabend Abend abgesagt wurde, sei bedauerlich, „aber es war abzusehen. Schließlich würde der Abstand auf der Tanzfläche nicht eingehalten werden können.“

Positiv sei das vorhandene Hygiene-Konzept des Pächters des Schützenhauses. „Herr Oehler hatte in den vergangenen Wochen schon andere Veranstaltungen organisieren können und alles unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen. Das stimmt uns zuversichtlich, dass wir auch wirklich am 31. Oktober unser Turnier starten können.“ Zum Infektionsschutzkonzept gibt es auch ein neunseitiges Wettbewerbskonzept für die Veranstaltung.Sogar Zuschauer sind möglich, allerdings maximal 60 gleichzeitig. „Dieser Punkt Zuschauer ist natürlich von uns schwer zu steuern. Wenn es Besucher gibt, die den ganzen Tag im Saal bleiben, ist der Platz natürlich auch für den gesamten Tag belegt. Sollte es Besucher geben, die nur ihre Bekannten oder Verwandten beim Tanzen zuschauen und dann wieder den Saal verlassen, ist der Platz wieder frei und kann an andere Zuschauer weitergereicht werden. Wir bitten hier die möglichen Zuschauer auch um Verständnis“, sagte Brömer. Die Tanzpaare nutzen den getrennten Zu- und Abgang von der Tanzfläche.

Finanziell gehen die Verantwortlichen des TC Kristall kein Risiko ein. „Wir haben mit den Punktrichtern vereinbart, dass sie in diesem Jahr auf einen gewissen Teil ihrer Aufwandsentschädigung verzichten. Und dann haben wir natürlich einen Pluspunkt, den nicht viele Turnier-Veranstalter in Deutschland vorweisen können. Wir dürfen den Saal an beiden Tagen mietfrei nutzen. Diese Unterstützung von der Stadt Stadtroda ist bemerkenswert“, sagte Brömer.

