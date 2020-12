Der Kurort hat seinen Haushalt für 2021 rund und ist solide aufgestellt. Trotz des Corona-Jahres ist das Gesamtvolumen nur unwesentlich geringer als im Vorjahr ausgefallen. Unerwartete Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, Mehrbelastungszahlungen vom Freistaat, einschließlich Corona-Hilfsfonds, lassen die kommunale Kasse klingeln.

Entscheidend aber sind die beträchtlichen Zuwendungen, die Bad Klosterlausnitz als staatlich anerkanntes Heilbad erhält. Ich kann mir vorstellen, dass manch andere Kommune den Kurort dafür beneidet. Wenn Bad Klosterlausnitz einen Teil der Zuwendungen auch in den Schuldenabbau steckt, ist das nachvollziehbar. Mit Zahlungen noch in diesem und im nächsten Jahr drückt der Kurort seinen Schuldenstand von etwa 1,5 Millionen Euro auf 470.000 Euro. Und noch eine andere Last wird weggestemmt. Mit einer Sondertilgung 2020 und einer Restsumme 2021 will man die Kreditlast vom Kristallbad loswerden.

Um den Heilbad-Titel auch künftig erhalten zu können, ist die Gemeinde angehalten, in die Infrastruktur des Ortes zu investieren. Nur das sichert künftig den Status und weiteren Geldsegen. Doch zum Kurort gehört auch der Ortskern, die Ortsmitte. Und die kann nicht mithalten mit dem Kurortstatus!

Bad Klosterlausnitz für das kommende Jahr gerüstet