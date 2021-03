Sparkasse Stadtroda spendet für Schule, Kita und Tagesmütter

Piola Franke (links), Leiterin der Stadtrodaer Regelschule, nimmt eine 400 Euro-Spende von Kathleen Rotter, Leiterin der Sparkassenfiliale Jena-Saale-Holzland in Stadtroda, entgegen. Das Geld stammt aus der traditionellen Kalender-Aktion der Sparkasse.

Stadtroda. Eine Spende von 400 Euro konnte gestern Vormittag Piola Franke, Leiterin der Stadtrodaer Regelschule, in der Filiale der Sparkasse Jena-Saale-Holzland in Stadtroda entgegennehmen. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel bekommen“, sagte sie erfreut und dankbar.

Über den Förderverein der Schule soll nun ein Teil des Geldes verwendet werden, um Zehntklässler bei ihren Projektarbeiten zu unterstützen. Beispielsweise werde Geld beigesteuert für eine Spendenaktion, die von fünf Schülerinnen im Rahmen ihrer Projektarbeit für das Kinderhospiz „Bärenherz“ in Leipzig initiiert wurde. Auch für ein großes Schulfest anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Schulgebäudes in diesem Jahr soll ein Teil des Geldes genutzt werden. Wann und wie gefeiert werden kann, das sei momentan allerdings aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht klar, sagte Piola Franke. Zudem hätten Schüler gestern damit begonnen, eine Wildblumenwiese auf dem Gelände der Schule anzulegen. „Diese und ähnliche Vorhaben werden wir finanziell natürlich auch gern fördern.“

Die 400 Euro, die Sparkassen-Filialleiterin Kathleen Rotter gestern an die Schulleiterin weitergab, stammen aus der traditionellen Kalender-Aktion der Sparkasse. Für den Kalender 2021 mit dem Titel „Kostbares Nass“ und mit Fotografien von Mitgliedern des Vereins Unifok Jena sind insgesamt 1050 Euro von Sparkassenkunden gespendet worden. Davon erhielt die Integrative Kneipp-Kita Wirbelwind in Tröbnitz ebenfalls 400 Euro. Das Geld werde für die Abschlussfeier der Abc-Schützen verwendet. Die restlichen 250 Euro haben zwei Tagesmütter aus der Region erhalten, sagte Kathleen Rotter.