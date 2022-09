Spiele und Spaß im Saale-Holzland zum Weltkindertag

Saale-Holzland. Warum in Thüringen der Internationale Kindertag ein Feiertag ist und wo im Saale-Holzland Kinderfeste stattfinden.

Am Dienstag, dem 20. September, findet der alljährliche Weltkindertag statt, der seit 2019 in Thüringen unter der Regierung von SPD, der Linken und Bündnis90/Die Grünen ein gesetzlicher Feiertag ist. Der Weltkindertag soll weltweit auf die speziellen Rechte und Bedürfnisse der Kinder aufmerksam machen. Dazu erklärt Astrid Rothe-Beinlich, Fraktionsvorsitzende und kinder- und jugendpolitische Sprecherin der Thüringer Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: „Wir wünschen allen Kindern einen schönen Weltkindertag. Dieser Tag gehört ganz Euch und Euren Familien.“ Thüringen ist derzeit das einzige Bundesland in Deutschland, an dem an diesem Tag die Arbeit ruht. Rothe-Beinlich begründet: „Dieser Tag bietet damit den Familien mehr Zeit füreinander und für uns Gelegenheit, auf die Situation und die Bedürfnisse von Kindern aufmerksam zu machen.“ Vor allem Kinder, die in Armut leben, seien eines der großen Themen, die aus Sicht der Thüringer Grünen Beachtung finden sollten, und stellt die Erhöhung des Kindergeldes ab 2023 sowie das neu auf den Weg gebrachte Bürgergeld als wichtige Maßnahmen zur Bekämpfung dieses Problems heraus. Neben diesem ernsten Anliegen werden für die Kinder bunte Feste an vielen Orten in Thüringen Feste ausgerichtet Dies ist eine Übersicht über alle bis zum Redaktionsschluss am Freitag vorliegenden Informationen zu Kinderfesten im Saale-Holzland-Kreis:

Bad Klosterlausnitz: Der Club „Muna“ lädt zum Kinderfest mit Bastelständen, Hüpfburg, Kinder-Yoga, Barfuß-Pfad, Riesenbausteinen, XXL-Jenga, Kinderdisco und Gaumenschmaus für Groß und Klein auf sein Gelände, Jugendwaldheim 23 in Bad Klosterlausnitz ein.

Beulbar bei Bürgel: Ein „Fest für Jung und Alt“ organisieren die Frauen mit dem Feuerwehrverein zum Kindertag und zur Einweihung des Spielplatzes ab 15 Uhr. Es gibt eine Bastelstraße, eine Hüpfburg, Nico Schneider vom Am-Vieh-Theater wird für Unterhaltung sorgen, und auch das leibliche Wohl ist gesichert.

Crossen: Unter dem Motto „Nachhaltig und gut gelaunt“ laden die Crossener Vereine zum „Trödelfest für die ganze Familie zum Weltkindertag“ in das Klubhaus ein. Geplant sind ein Trödelmarkt, ein „Ladyflohmarkt“ und eine Kinderbelustigung mit Kinderbasteln durch den Crossener Jugendklub, Kinder-Schminken sowie traditionelle Spielen wie Sackhüpfen, Büchsenwerfen und Eierlauf. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Eisenberg: Der Verein Ländliche Kerne lädt von 14 bis 17 Uhr zum Kinderfest im Familienzentrum ein. Angeboten werden Basteln, Spiele, Kinderschminken und eine Tombola. Auch zu einem Besuch im Tiergarten sind alle Kinder eingeladen.

Hermsdorf: Der Kreisverband der LINKEN lädt von 12 bis 16 Uhr vor dem Hermsdorfer Stadthaus zum Spielen, Hopsen auf der Hüpfburg, Essen und Trinken ein. Auch der „berühmte Elfenforscher Doc MacDooley“ mit seiner Märchenstunde wird zu Gast sein.

Schkölen: Ab 14 Uhr findet auf dem Sportplatz ein Kinderfest mit Laufrad- und Bobbycar-Rennen, Luftballon-Steigen, Fahrrad-Airbag, Kaffee und Kuchen statt. Unterstützt wird der Tag von den Frauen, die den Kinderkleiderbasar in Schkölen organisieren, vom Feuerwehrverein und dem Motorcross-Verein „MSC Schkölen“.

Stadtroda: Auf dem Parkplatz neben dem Schützenhaus „Zur Louisenlust“ laden die Vereine der Stadt von 10 bis 16 Uhr zum Kinderfest ein. Ein Clown wird zu Besuch sein, es wird eine Kinder-Modenschau und Angebote zum Basteln und Spielen sowie eine Hüpfburg geben.