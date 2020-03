Das Dorfgemeinschaftshaus und Sportlerheim in Rabis soll mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet werden.

Sportlerheim in Rabis soll energieautark werden

Auch knapp 20 Jahren nach der Neuerrichtung ist das Sportlerheim und Dorfgemeinschaftshaus in Rabis immer noch ein Schmuckstück, um das die Rabiser in anderen Ortschaften beneidet werden. Gleichwohl besteht inzwischen Erneuerungsbedarf. So hat Schlöbens Bürgermeister Hans-Peter Perschke seit langer Zeit die Betriebskosten kritisch im Blick. Weil die Räume – laut dem damaligen Konzept – alle elektrisch beheizt werden, wachsen mit steigenden Strompreisen auch die Betriebskosten. Allein 3500 bis 4000 Euro stellt Schlöben für das Sportlerheim im Ortsteil dafür zur Verfügung.

Nunmehr soll das Sportlerheim, das vom SV Wöllmisse, aber auch vom Feuerwehrverein Kulmbach sowie für Familienfeiern genutzt wird, endlich auf energieautarke Füße gestellt werden. Monatelang durchforstete die Gemeinde mit externer Unterstützung die Förderprogramme des Bundes und des Landes Thüringen. „Inzwischen scheinen wir eine Lösung gefunden zu haben, wie wir den Bau einer 10 KV-Photovoltaik-Anlage, einer Warmwasseraufbereitung und den Einbau neuer Heizkörper finanziell stemmen können“, sagt Perschke. Gemeinde nutzt Förderprogramme 60.000 Euro will man in Rabis dafür investieren, ein Großteil des Geldes soll über das Kommunalinvestitionsfördergesetz des Bundes und über die beiden Thüringer Förderprogramme „Klimainvest“ sowie „Solarinvest“ aufgebracht werden. Im Gespräch ist auch, die Genossenschaft Bürger-Energie Saale-Holzland mit ins Boot zu nehmen. „Im Moment sind wir bei der Variantenberechnung, demnächst soll der Antrag gestellt werden“, sagt der Bürgermeister. Ziel ist es, dass sich das Dorfgemeinschaftshaus bei den Betriebskosten selbst trägt, sprich: eigenen Strom erzeugt, selber nutzt und überschüssige Energie verkauft. „Der Bau einer Solaranlage macht hier auch Sinn, weil das Dach des Gebäudes nach Süden ausgerichtet ist.“ Nach der Grundberechnung dürfte der Ansatz voll aufgehen. Perschke ist indes froh, dass es in Thüringen zumindest übergangsweise eine Regierung gibt. „Damit ergibt es auch Sinn, Anträge zu stellen, die auch bearbeitet werden. Sonst hätten wir das Projekt in diesem Jahr in der Schublade lassen können.“ Einziger Wermutstropfen derzeit: „Wir werden wohl einen Nachtragshaushalt verabschieden müssen, was aber derzeit wegen der Corona-Krise nicht möglich ist, weil man den Gemeinderat nicht einberufen darf.“