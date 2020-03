Stadtroda: Für Hausnummer ab sofort 20 statt 5 Euro zahlen

Stadtrodas Bürger müssen ab sofort tiefer in die Tasche greifen. Zumindest dann, wenn sie beispielsweise einen Antrag auf Vergabe einer Hausnummer bei der Stadtverwaltung Stadtroda stellen. Statt bisher 5 Euro zahlen Antragsteller jetzt 20 Euro.

Über die Erhöhung von Verwaltungsgebühren informierte Günter Ahnert (FWG) am Dienstagabend zur Stadtratssitzung in Stadtroda stellvertretend für Bürgermeister Klaus Hempel (FWG), der derzeit krank ist. Fast am Ende des öffentlichen Teils der Sitzung gab der Erste Beigeordnete der Stadt die neuen Zahlen schnell, leise und „nur zur Information“ bekannt. Er sagte, dass die Erhöhungen auf eine Änderung in der Thüringer Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) zurückzuführen sind. Mit Bekanntgabe der erhöhten Gebühren im Stadtrat sind diese ab sofort gültig.

Die Verwaltungsgebühr ist eine öffentlich-rechtliche Gebühr in Form einer finanziellen Gegenleistung für eine Verwaltungstätigkeit oder einer Amtshandlung einer Verwaltung. Ganz konkret gibt es Änderungen bei folgenden Verwaltungstätigkeiten:

-Genehmigung Baumfällung: 25 Euro (statt bisher 12,50 Euro)

-Erteilung Hausnummer: 20 Euro (statt bisher 5 Euro)

-Bescheid über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der freiwilligen Feuerwehr: 25 Euro (statt bisher 5 Euro)

-Genehmigung Lagerfeuer: 10 Euro (statt bisher 5 Euro)

-Sondernutzung: 15 Euro (statt bisher 5 Euro)

-Fischereischein: 16 Euro (statt bisher 12,50 Euro)