Stadtroda hat einen neuen Ehrenbürger

Zu seinem 90. Geburtstag ist am 5. Dezember der Ehrenbürgermeister und Altbürgermeister der Stadtrodaer Partnerstadt Homberg (Ohm) zum Ehrenbürger der Stadt Stadtroda ernannt worden. Gemeinsam mit Klaus Fickler, 2. Beigeordneter der Stadt Stadtroda und Vorsitzender der Städtepartnerschaftskommission, nahm Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) die Ernennung in Homberg vor. Die Ernennung zum Ehrenbürger war zuvor im November dieses Jahres einstimmig vom Stadtrodaer Stadtrat beschlossen worden.

In seiner Laudatio erinnerte Hempel an die großen Verdienste von Walter Seitz in der Wendezeit. So habe der damalige Bürgermeister Stadtroda beim Aufbau einer funktionierenden Verwaltung begleitet und rechtliche Beratung zu Vertragsabschlüssen gegeben. „Herr Seitz war der Aufbauhelfer in Stadtroda. Er stellte sein Wissen und seine Arbeitskraft unserer Stadt zur Verfügung“, betonte Hempel. Zudem habe Walter Seitz gemeinsam mit dem damaligen Stadtrodaer Bürgermeister Karl-Heinz Herrmann sowie Stadtrat Harald Reuter die Partnerschaft zwischen beiden Städten begründet.

Neben Walter Seitz ist unter anderem auch der langjährige CDU-Politiker Wolfgang Fiedler Ehrenbürger von Stadtroda. Erstmals war eine Ehrenbürgerschaft 1862 an den damaligen Kreishauptmann des Altenburger Westkreises Hans Christoph Hildebrand Aloysius von Hardenberg vergeben worden. Weitere Ehrenbürger sind unter anderem Müllermeister Max Schieferdecker (1866 bis 1935), Superintendent Ernst Conon Löbe (1835 bis 1920) oder Holzbildhauer Ernst Louis Krause (1873 bis 1961).