Stadtroda pocht auf Verbleib von Kreisbehörden

In Stadtroda wächst die Sorge, dass mit dem geplanten Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes in Eisenberg das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises wichtige Ämter aus der Stadt abziehen könnte. In einer einstimmig vom Stadtrat auf seiner Sitzung beschlossenen Resolution wendet man sich teils mit scharfen Worten gegen eine mögliche Verlagerung von Ämtern und Einrichtungen nach Eisenberg. Zudem zeigt man sich empört, dass Stadtroda zu keinem Zeitpunkt über die Planungen informiert oder in Entscheidungsfindungen einbezogen wurde.

Wörtlich heißt es: „Die Ansiedlung der Kreisämter und Einrichtungen war 1994 ausdrücklich als Ausgleich des Verlustes des Kreisstadtsitzes an die Stadt Stadtroda vom damaligen Kreistag beschlossen worden. Die Stadt sollte möglichst wenige Nachteile durch die Gebietsreform erfahren. Bereits mit dem Abzug der KFZ-Zulassungsstelle gab es in Stadtroda große Einschränkungen für die Bürger. Mit der Auslagerung weiterer Behörden, ohne dass die Stadt Stadtroda im Entscheidungsprozess beteiligt wird, werden weitere Einschnitte erwartet.“

Sollten diese Entscheidungen des Landkreises aus reinen Kostengründen erfolgen, so würden die Stadträte und Bürgermeister Klaus Hempel eine Gegenüberstellung der Kosten für eine Neuansiedlung in Eisenberg und die Einsparungen aus Miete etc. erwarten.