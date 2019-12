Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtrodaer kann „Thüringer des Jahres 2019“ werden

Der „singende Krankenpfleger“ Olaf Hoyer hat die Chance, „Thüringer des Jahres 2019“ zu werden. Ab heute, 6. Dezember, 18 Uhr und bis zum 14. Dezember, 14.30 Uhr kann, wer möchte, ihm seine Stimme geben. Neben Olaf Hoyer stehen elf weitere Bürger zur Wahl. Sie alle sind von MDR Thüringen und der Thüringer Ehrenamtsstiftung für ihr ehrenamtliches Engagement mit dem Titel „Thüringer des Monats“ ausgezeichnet worden. Olaf Hoyer, der aus Stadtroda kommt, mittlerweile aber der Liebe wegen in den Heinsdorfergrund in den sächsischen Vogtlandkreis gezogen ist, wurde die Ehrung für den Monat Oktober zuteil.

Olaf Hoyer im Kreise seiner singenden Senioren. Foto: Ute Flamich

Seit 2015 kommt Olaf Hoyer einmal in der Woche für eine Stunde ins DRK-Seniorenheim „Rodatal“, um mit den Bewohnern Volkslieder zu singen. Eigens dafür hat er Textmappen für die Senioren zusammengestellt – natürlich in extra großer Schrift. Auch wenn er jetzt nicht mehr in Stadtroda lebt, hat der gelernte Krankenpfleger den „Rodatal“-Bewohnern versprochen, ihnen treu zu bleiben. So will er auch künftig einmal in der Woche vor Ort sein, um sein Ehrenamt zu erfüllen. Dafür nehme er die etwa 80 Minuten – für eine Tour wohlgemerkt – gern auf sich.

Der „Thüringer des Jahres“ bekommt von der Thüringer Ehrenamtsstiftung für seinen Verein oder seine Organisation 2000 Euro. Der Zweitplatzierte kann sich über 1500 Euro freuen, der Dritte über 1000 Euro.

Abstimmen kann jeder im Internet unter mdr-thüringen.de oder telefonisch unter der Nummer 0137/10011 + Endziffer 01 (für die Thüringerin des Monats Januar) bis 12 (für die Thüringerin des Monats Dezember. Die Auszeichnungsveranstaltung ist am 14. Dezember, ab 15.15 Uhr als Livestream bei mdr-thüringen.de zu sehen.