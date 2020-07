Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtrodas Traum von einer eigenen Berufsfeuerwehr

Die Brandschutz-Zweckvereinbarung zwischen Stadtroda und Zöllnitz war noch nicht richtig in trockenen Tüchern, da sinnierte Stadtrodas Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) bereits über die Zukunft seiner Stützpunktfeuerwehr. Perspektivisch müsse man davon ausgehen, dass sich die Stadtrodaer Stützpunktwehr immer mehr in Richtung einer Berufsfeuerwehr bewegen werde, da es zunehmend mehr Gemeinden im Umland schwerfalle, den Brandschutz in ihrem Ort abzusichern, wagte Hempel einen Blick in die Zukunft. Aber auch Stadtbrandmeister Hendrik Staps prognostiziert einen Wandel bei den Freiwilligen Feuerwehren. „Der Anteil an hauptamtlichen Feuerwehrleuten wird zunehmen.“

Es sind teils stagnierende Mitgliederzahlen bei den Freiwilligen Feuerwehren oder größere Herausforderungen beim Brandschutz, die Überlegungen, eine Berufsfeuerwehr zu gründen, immer wieder aufs Neue befeuern. So konnte Zöllnitz nur über eine Zweckvereinbarung mit Stadtroda und Laasdorf sicherstellen, dass man in der Zukunft in der Lage ist, den Brandschutz vor Ort abzusichern. Rutscht doch die Gemeinde wegen einer neuen mehrgeschossigen Wohnbebauung und der millionenschweren Ansiedlung des Onlinehändlers Büromarkt Böttcher AG in eine höhere Risikoklasse.

Freiwillige Feuerwehren das Rückgrat

Doch wie realistisch ist eigentlich eine Berufsfeuerwehr im ländlichen Raum, und dürfte Stadtroda oder eine andere Gemeinde so eine Wehr überhaupt gründen? Schließlich müssen beispielsweise nur große Städte wie Erfurt oder Jena eine Berufsfeuerwehr vorhalten.

Grundsätzlich, sagt Jens Keppel, Kreisbrandinspektor im Saale-Holzland, setze man in Thüringen in aller Regel auf Freiwillige Feuerwehren, die für den Brandschutz zuständig seien. Zwingend notwendig sei, dass Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und der Allgemeinen Hilfe eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr aufzustellen haben. Zudem seien die Gemeinden aufgefordert, gegenseitig unentgeltlich Hilfe zu leisten. „Das wurde vor der Zweckvereinbarung zwischen Stadtroda und Zöllnitz auch schon so praktiziert“, sagt Keppel. Auch die geschlossene Vereinbarung bedeute noch lange nicht, dass man sich in Richtung einer Berufsfeuerwehr bewege. Allerdings habe der Gesetzgeber Berufswehren im ländlichen Raum auch keinen Riegel vorgeschoben. Für Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern sei eine Berufsfeuerwehr zwingend, aber: „Andere Gemeinden können eine Berufsfeuerwehr aufstellen“, verweist der Kreisbrandinspektor auf Paragraf 10 des Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetzes. „Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung bedarf es dazu nur einer gemeinsamen Entscheidung des Bürgermeisters und des Gemeinderates.“

Hohe finanzielle Hürden

Rein vom Gesetzgeber stünde Stadtroda der Weg zu einer Berufsfeuerwehr offen, praktisch müssten jedoch hohe Hürden genommen werden. Selbst wenn beispielsweise die Gemeinden einer Verwaltungsgemeinschaft den Brandschutz über einen Brandschutzverband in die Hände der VG-Verwaltung geben würden: Für die Schaffung von hauptamtlichen Stellen bei der Feuerwehr würde das nicht reichen. Keppel verweist auf den Feuerwehrzweckverband Crossen/Elstertal, wo VG-Chef Martin Bierbrauer zugleich Feuerwehrchef und für den Brandschutz in Crossen, Silbitz, Seifarthsdorf, Rauda, Hartmannsdorf und Walpernhain zuständig sei. Die Struktur habe sich bewährt, für eine hauptamtliche Wehr sei sie zu klein.

Praktisch lassen die hohen Aufwendungen für eine Berufsfeuerwehr den kleineren Gemeinden nur die Wahl für eine Freiwillige Feuerwehr. „Berufsfeuerwehren sind 24 Stunden in Bereitschaft. Das ist eine riesige Hausnummer für den ländlichen Bereich“, verweist Keppel auf jährliche Personalkosten von über einer halben Million Euro. „Pro Staffel braucht man sechs Einsatzkräfte. Da kommt man am Ende auf 24 Leute, die hauptamtlich angestellt werden müssten.“

Allerdings: Mühlhausen habe einen Sonderweg gewählt. Da gebe es eine Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften.