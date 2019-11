Stadtwerke Stadtroda bieten eigenen Ökostrom an

Eines der kleinsten kommunalen Energieunternehmen in Deutschland, die Stadtwerke Stadtroda, wird zunehmend grün. Wie Andreas Witt vom Vertrieb der Stadtwerke mitteilte, hat das Unternehmen jetzt einen Öko-Tarif „RodaStrom.regional“ auf den Markt gebracht. Dieser sei nicht nur zu 100 Prozent klimaneutral, sondern auch garantiert ohne Kohle- oder Atomstrom, versicherte Witt.

Hintergrund ist, dass die Stadtwerke in den vergangenen Jahren zunehmend in den Bereich Photovoltaik investiert haben. So wurden auf Gebäuden der Stadtrodaer Wohnungsbaugesellschaft und der Stadtwerke, aber auch im Gewerbegebiet „Bollberg“ Solaranlagen zur Stromgewinnung installiert. Mit einer Jahresleistung von rund 900.000 Kilowattstunden Strom zählt die Photovoltaik-Anlage in Bollberg zu den größten Projekten der Stadtwerke im Bereich der erneuerbaren Energien. Rund eine Million Euro investierte das Unternehmen 2015 in den Bau der Anlage, die sich auf einer Länge von 650 Metern am Lärmschutzwall zur Autobahn A4 am Industrie- und Gewerbegebiet Bollberg erstreckt. Insgesamt wurden 3500 Solarmodule verbaut.

Diesen in Bollberg produzierten Strom wollen die Stadtwerke nun selbst vermarkten. Kaufte man in der Vergangenheit als Ökostrom-Lieferant Zertifikate in Skandinavien oder Österreich, um Ökostrom anbieten zu können, so ist es nun der regional erzeugte Strom. „Die Photovoltaik-Anlage ist im Regionalnachweisregister beim Umweltbundesamt eingetragen. Deshalb können die Stadtwerke die selbsterzeugte Öko-Energie im Umkreis von 50 Kilometern an ihre Kunden weitergeben“, erklärte Vertriebsexperte Witt.

Bei einer Jahresleistung von maximal 950.000 Kilowattstunden sei das Angebot begrenzt. „Legt man in einem Privathaushalt einen Jahresverbrauch von 3000 Kilowattstunden Strom zugrunde, heißt das, dass etwa 300 Kunden beliefert werden können“, erklärt Witt.

Stadtwerke-Chef Ralph Grillitsch kündigte unterdessen vor wenigen Tagen an, dass sich das Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien weiter engagieren werde. Konkrete Projekte nannte er allerdings nicht. Die Stadtwerke versorgen rund 4300 Abnehmer mit Strom, weitere 650 Kunden werden mit Gas beliefert. Die Stadtwerke, an denen die Stadt Stadtroda mehrheitlich beteiligt ist, erwirtschafteten im vergangenen Jahr ein Ergebnis in Höhe von 695.000 Euro