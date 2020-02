Straßenausbaubeiträge: Hermsdorfer kommen nicht dran vorbei

Einem Teil der Haus- und Grundeigentümer in der Eisenberger und Naumburger Straße in Hermsdorf wird in den nächsten Wochen Post von der Stadtverwaltung zugestellt werden. Konkret geht es um die Beiträge, die sie für die Erneuerung des Straßenabschnittes zu zahlen haben. Hermsdorfs Bürgermeister Benny Hofmann verdeutlichte zur Einwohnerversammlung im Rathaus noch einmal, dass diese Anwohner die letzten seien, die Straßenausbaubeiträge nach der von der Stadt beschlossenen Satzung zu zahlen hätten.

Demnach seien laut dem am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Gesetz jene Grundstückseigentümer, bei denen die Erneuerung der Straße nach dem 31. Dezember 2018 erfolgt sei, beitragsfrei gestellt. „Bei der Wildung- und Mendelsohnstraße greift die neue Regelung“, so der Bürgermeister.

Eine Gesamtrechnung für zwei Straßen

Für die betroffenen Haus- und Grundstückseigentümer in der Eisenberger und Naumburger Straße bleibt es aber nicht nur bei den Straßenausbaubeiträgen. Weil der Straßenabschnitt in einem Zug fertiggestellt wurde, musste der Stadtrat im Anschluss an die Einwohnerversammlung die im Jahr 2017 beschlossene Bildung von Straßenabschnitten wieder aufheben.

Konkret bedeutet dies, dass es nur eine Schlussrechnung für das Straßenbauprojekt gibt, an der die Eigentümer anteilig beteiligt werden. Dass es in einigen Bereichen Mehraufwendungen, an anderer Stelle aber nicht gegeben hat, spiegelt sich bei der Berechnung der Beiträge nicht wider, räumte auch Bauamtsleiter Michael Gimper ein. „Es kann schon Verschiebungen bei den Beiträgen geben.“

Peupelmann macht Betroffenen Mut

Stadtratsmitglied Günter Peupelmann (BI Holzland) erinnerte indes daran, dass man ja damals nicht umsonst zwei Abschnitte gebildet habe. Nun aber würden ja alle die insgesamt höheren Baukosten zu tragen haben, warf er ein. Zugleich machte er den Betroffenen Mut. Erstens werde bei der Beitragsberechnung die damalige Satzung der Stadt zugrunde gelegt, zum anderen gebe es vielleicht noch eine Chance, dass in Thüringen das Modell von Bayern übernommen werde. Demnach würden bis zu 2000 Euro der Kosten vom Land übernommen. „Was Bayern kann, das kann Thüringen schon lange“, betonte Peupelmann. „Wir bleiben an der Sache dran.“