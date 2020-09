Suche nach zwei vermissten Mädchen in Wolfersdorf

Wolfersdorf. Die Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren sind aus einer Jugendeinrichtung in Wolfersdorf vermisst. Sie könnten sich in Kahla, Jena und Umgebung aufhalten

Die Polizei bittet um Mithilfe: Seit Freitagnachmittag (13 Uhr) werden die 15-jährige Celine Rosenkranz und die 13-jährige Lara Urlaub aus der Jugendeinrichtung Wendepunkt Wolfersdorf (Saale-Holzland-Kreis) vermisst.

Wie die Polizei mitteilte, wurden beide zuletzt am Freitag, gegen 15.30 Uhr, am Bahnhof in Stadtroda gesehen. Sie könnten sich den Angaben zufolge in Kahla, Jena und Umgebung aufhalten.

So werden die Mädchen beschrieben:

Celine Rosenkranz ist etwa 168 cm groß, dünn, hat lange schwarze Haare und trägt eine schwarze Leggings mit einem weißen Oberteil.

Lara Urlaub ist etwa 175 cm groß, hat eine kräftige Statur, bräunliche schulterlange Haare, ist um die Augenpartie auffällig geschminkt und trägt eine blaue Jeans mit einem hellen Oberteil.

Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos, daher bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die Mädchen gesehen? Hinweise werden bei der Polizei Saale-Holzland unter der 036428-640 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

