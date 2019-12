Im Auftrag der Deutschen Funkturm, einer Tochter der Deutschen Telekom, hat das in Thüringen ansässige Unternehmen Bagera Bau in der Gemarkung Podelsatz bei Stadtroda in dieser Woche einen neuen Richtfunkmast errichtet. Drei Tage brauchten die Spezialisten, um den rund 50 Meter hohen Turm, der schätzungsweise ein Gesamtgewicht von 65 Tonnen hat, komplett zu montieren.

Wie Ingo Otto vom Bauamt der Stadtverwaltung Stadtroda auf Nachfrage sagte, habe die Telekom bereits im Februar 2018 eine entsprechende Anfrage zur Errichtung eines solchen Mastes bei der Stadt gestellt, die Genehmigung sei schnell erteilt worden. Nähere Angaben konnte Otto allerdings nicht machen.

Die Deutsche Funkturm teilte am Freitag auf Nachfrage mit, der Richtfunktmast diene zur Ergänzung des LTE-Netzes der Telekom. Insbesondere wolle man Funklöcher entlang der in der Nähe befindlichen Autobahn A4 schließen, sagte ein Sprecher. Aber auch die Bewohner der umliegenden Ortschaften würden von dem Richtfunkmast profitieren. Darüber hinaus stehe der Turm auch Mitbewerbern wie O2 und Vodafone zur Verbesserung ihres Netzes zur Verfügung. „Es gibt hier einen Kooperationsvertrag.“