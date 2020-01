Tendenz geht in Richtung Vollbeschäftigung

Wenn Holger Bock, Chef der Agentur für Arbeit Jena, den Arbeitsmarkt in seinem Agenturbezirk analysiert, dann fällt die Bilanz eher sachlich-nüchtern aus. Superlative sind ihm ebenso fremd wie euphorische Aussagen. Beim Blick auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes in den zurückliegenden zehn Jahren in Jena, dem Saale-Holzland-Kreis und dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt kommt aber auch der Agenturchef nicht umhin, von einem gravierenden Wandel zu sprechen.

Zahl der Arbeitslosen halbiert

Musste sich die Agentur im Jahr 2009 noch um knapp 16.000 Arbeitslose kümmern, so halbierte sich diese Zahl innerhalb eines Jahrzehnts. In der Saalestadt Jena verzeichnete die Agentur im vergangenen Jahr gar einen Beschäftigungsrekord. „Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent auf 57.455 Beschäftigte und erreichte damit den absoluten Höhepunkt“, unterstreicht Bock. Im Saale-Holzland habe man im November vergangenen Jahres mit 3,8 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote erreicht, auch hier sei die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr auf 26.958 gestiegen. Dies entspreche einem Plus von 1,1 Prozent.

Stabiles Jahr trotz Konjunkturdelle

„2019 war für uns wider Erwarten ein stabiles Jahr. Trotz einer Delle in der Konjunktur sind die Arbeitslosenzahlen zurückgegangen und der Anstieg bei den Beschäftigten setzte sich fort“, so der Agenturchef bei der Vorstellung der Jahresbilanz in Jena. „Im Saale-Holzland kann man fast von Vollbeschäftigung sprechen.“ Kamen vor zehn Jahren elf Arbeitssuchende auf eine freie Stelle, so liege das Verhältnis jetzt bei 1,6 zu 1. „Kennzeichnend für die aktuelle Lage ist, dass wir das Problem haben, nicht mehr über die passenden Leute für die freien Jobs zu verfügen.“

Großes Augenmerk auf Qualifizierung

Deshalb setzt die Agentur so früh wie möglich an, Arbeitssuchende, aber auch Beschäftigte in Unternehmen für den Arbeitsmarkt der Zukunft zu qualifizieren. „Für 2020 sind deutlich mehr Umschulungen geplant“, so der Agenturchef, ohne detaillierte Zahlen zu nennen. Qualifizierung, beispielsweise auch über das Qualifizierungschancengesetz, wo Firmen finanzielle Unterstützung erhielten, wenn sie Mitarbeiter für gehobene Positionen ausbilden wollen, sei zu einem unverzichtbaren Instrument geworden. „Die klassischen Berufsbilder verwischen. Heute wird beispielsweise nicht mehr ein Biologe an sich gesucht, sondern ein Mitarbeiter, der sich in mehreren Bereichen auskennt.“ Für 2020 habe man zwei Millionen Euro zusätzlich für Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung.

Immer mehr gehen in Rente

Die gravierende Wende am Arbeitsmarkt - immer mehr freie Stellen bei immer weniger Arbeitslosen - zeigt indes auch auf, dass es für Unternehmen, aber auch öffentliche Arbeitgeber und andere Institutionen in der Zukunft immer schwerer wird, geeignete Fachkräfte zu gewinnen. So sind im Saale-Holzland zehn Prozent aller Beschäftigten über 60 Jahre alt, in Jena liegt die Quote bei 6,7 Prozent. Im gesamten Agenturbezirk geht Holger Bock davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren über 14.000 hochqualifizierte Frauen und Männer in Rente gehen und demzufolge Ersatzbedarf besteht. Indes, bei der Agentur sieht man sich am Limit angekommen. Das Potenzial, diese Lücke zu füllen, habe man schlicht und ergreifend nicht mehr, sagt der Agenturchef bedauernd.

Zuwanderung notwendig

Ohne Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland wird sich der Arbeitskräftebedarf in der Region wohl nicht schließen lassen. Zwar betreuen das Jobcenter Saale-Holzland-Kreis oder das Jobcenter Jenarbeit zusammen rund 7300 erwerbsfähige Arbeitslose. Diese in einen regulären Job zu bringen, gestaltet sich aber als überaus schwierig, räumen Matthias Welsch, Werkleiter von Jenarbeit, und Geschäftsführer Thomas Handschuh vom Jobcenter Saale-Holzland in Eisenberg ein. Viele seien krank oder sozial isoliert und müssten erst einmal wieder in ein normales Umfeld integriert werden. Gleichwohl gebe es bescheidene Erfolge: „In Eisenberg schaffen es 1,6 Prozent, dauerhaft in Arbeit zu kommen“, sagt Handschuh.

An Motivation, Langzeitarbeitslose für den ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren, mangelt es in den Jobcentern nicht. „In Bayern liegt die Arbeitslosenquote bei 2,7 Prozent, bei uns bei 4,7 Prozent. Da ist also noch Luft nach oben“, sagt Uwe-Jens Kremlitschka, Geschäftsführer des Jobcenters Saalfeld-Rudolstadt. Er verweist auch darauf, dass man zunehmend erfolgreich Menschen mit Migrationshintergrund auf dem Arbeitsmarkt vermittle.

Mehr Flüchtlinge in einem Job

660 Flüchtlinge gehen demnach im Saale-Holzland und in Jena einer regulären Arbeit nach, gerade einmal 30 sind im Kreis arbeitslos gemeldet. in Jena sind es 457. Aufgefallen ist in den Jobcentern, dass die Bereitschaft der Flüchtlinge, einfache Arbeiten - beispielsweise in Reinigungsfirmen - anzunehmen, gestiegen ist. „Man hat erkannt, dass dies ehrbare Beschäftigungen sind, die gut bezahlt werden.“ Sorge bereitet den Jobcentern allerdings die Tendenz, dass Flüchtlinge verstärkt unter sich sein wollen. Dadurch wachse die Gefahr, dass mühsam erworbene Deutschkenntnisse wieder verloren gehen.