Tödliche Gefahr an der Brandbergschleife Ortsrand von Waldeck

Mit einem dumpfen Knall fällt eine uralte Buche am Wanderweg „Brandbergschleife“ am Ortsrand von Waldeck in die tiefe Schlucht, beinstarke Äste brechen, Holzsplitter fliegen umher. Fünf Waldarbeiter des Forstamtes Jena-Holzland sind seit geraumer Zeit dabei, durch die Trockenheit der zurückliegenden Jahre stark geschädigte Bäume in dem zum Revier Ascherhütte zählenden Waldrand zu fällen.

„Uns bleibt wegen der Verkehrssicherungspflicht gar keine andere Wahl, auch uralte Buchen in Waldeck zu fällen“, erklärt Förster Phillip Vogel, der die Arbeiten leitet. Knapp 50 Bäume hatte der Revierförster im Vorfeld lokalisiert, die teils sehr starke Trockenschäden in den Kronen aufwiesen. „Einige der Waldecker Buchen, von denen schon Johann Wolfgang Goethe schwärmte, wiesen bereits Pilzkonsolen auf, ein sicheres Zeichen, dass die Bäume unter Kernfäule litten“, erklärt Vogel. Manche Bäume sind bis zu 35 Meter hoch Weil sich ein Großteil der Baumriesen in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung befand und sich einige Bäume bereits gefährlich zur Seite neigten, musste Thüringenforst rasch aktiv werden. „Manche Bäume sind über 35 Meter hoch, wenn die umstürzen, würde es auch bewohnte Gebäude treffen.“ Auch für Wanderer sei von den kranken Buchen eine tödliche Gefahr ausgegangen. Für die Waldarbeiter, die mit zwei Schleppern und Seilwinden unterwegs sind, ist das Fällen der Bäume eine gefährliche Arbeit. Jeder Handgriff muss sitzen, der Fällschnitt exakt ausgeführt werden. „Einige Buchen bringen es auf ein Gesamtgewicht von über 15 Tonnen.“ Stämme sollen liegen bleiben und an Ort und Stelle verrotten Phillip Vogel weiß, dass es um die mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmten Fällungen Diskussionen geben wird. „Die Anwohner sind froh, dass wir aktiv geworden sind, Auswärtige, die zu einer Wanderung ins Gebiet kommen, werden es nicht sein.“ Wohl auch, weil die tonnenschweren Stämme in der Schlucht liegen bleiben und an Ort und Stelle verrotten sollen. „Das Totholz bietet für viele Pflanzen- und Tierarten einen neuen Lebensraum“, erklärt der Förster. Man werde das Holz auch nicht als Brennholz verkaufen. „Wir befinden uns in einem Naturschutzgebiet, also in einem hochsensiblen Gebiet.“ Wirtschaftlich ist die Verkehrssicherung für das Forstamt ein dickes Minusgeschäft. „Wir sprechen von mehreren 10.000 Euro Kosten“, verdeutlicht der Revierförster. Wegen der Trockenjahre 2018/19 und 2020 komme der Verkehrssicherung eine immer größere Bedeutung zu. So muss Vogel, der eigentlich das Revier Quirla betreut, wegen der Verkehrssicherung die drei- bis vierfache Menge Bäume fällen lassen als dies in den Vorjahren der Fall war. Gerade ältere Bäume leiden unter der Trockenheit „Inzwischen benötige ich drei bis vier Wochen im Jahr, um eine ordentliche Baumschau entlang von Straßen, Autobahnen, Gebäuden und anderen Bauten durchzuführen.“ Als Eigentümer des Waldes stehe Thüringenforst in der Pflicht, Gefahren rechtzeitig zu erkennen und zu beseitigen. Gerade ältere Bäume würden stark unter der anhaltenden Trockenheit. „Spätestens wenn 30 bis 40 Prozent der Krone Schädigungen aufweist, ist der Baum nicht mehr zu retten“, lautet Vogels Erfahrung. Weise ein Baum Pilzkonsolen auf, sei höchste Eile geboten, aktiv zu werden. „In 90 Prozent aller Fälle ist der Baum im Inneren bereits faul.“ Arbeit für Jahrzehnte