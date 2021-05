Tote Wildkatze im Rothehofsbachtal entdeckt

Stadtroda. Das Tier wurde offensichtlich von einem Auto erfasst und wird nun im Phyletischen Museum Jena untersucht.

Gesichtet wurden sie schon häufiger, die Wildkatzen, die verstreut im Saale-Holzland und im Raum Jena ihren Lebensraum haben. Den traurigen Nachweis, dass Wildkatzen tatsächlich in der Region umherstreifen, konnte Meusebachs Revierförster Roland Schröder-Zabel erneut am Dienstag im Rothehofsbachtal machen.

Unweit der neuen Brücke nach dem Abzweig Meusebach entdeckte er nach einem telefonischen Hinweis eine tote Wildkatze am Straßenrand. Ganz offensichtlich war das Tier beim Versuch die Straße zu überqueren, von einem Auto erfasst und getötet worden. Erst 2019 war eine tote Wildkatze bei Bucha gefunden worden, einige Jahre zuvor bei Gösen.

Tier wird nun im Phyletischen Museum Jena untersucht

In Absprache mit dem Wildkatzenbeauftragten Silvester Tamas wurde der Kadaver dem Phyletischen Museum zur weiteren Untersuchung übergeben. Dort sollen unter anderem Proben entnommen und an das Senckenberg-Institut zur gentechnischen Untersuchung geschickt werden. Das Tier selber soll nach den wissenschaftlichen Untersuchungen präpariert werden.

Bernhard Zeiss, Leiter des Forstamtes Jena-Holzland, überrascht der Fund nicht. „Ich habe selber in den letzten Jahren Wildkatzen gesichtet“, sagt Zeiss, der auch zur Jagd unterwegs ist. Seiner Ansicht nach sind die Wälder im Bereich Meusebach, dem Rothehofsbachtal und bis in den Raum Hummelshain ideale Rückzugsgebiete für die Wildkatze. „Es ist ja auch nicht so, dass es früher hier keine Wildkatzen gegeben hätte“, verweist er auf Berichte älterer Jäger.

„Das schwächt die vorhandene Population natürlich“

Silvester Tamas, der seit 2014 das Wildkatzenprojekt Saale-Holzland leitet, findet es außerordentlich tragisch, dass es sich bei dem neuesten Fund ganz offensichtlich um ein junges Weibchen gehandelt hat. „Das schwächt die vorhandene Population natürlich“, sagt Tamas und verweist darauf, dass Wildkatzen in einigen Gegenden des Kreises, aber auch bei Jena immer seltener nachgewiesen werden können. „Es sind häufig nur noch sporadische Begegnungen.“

Natürlich, sagt der Wildkatzen-, Luchs- und Wolfsexperte, seien Wildkatzen überaus scheue Tiere, die eigentlich nur dämmerungs- und nachtaktiv seien. Die Lebensweise der Tiere mache es aber auch schwer, genauere Angaben über die Größe der Population zu geben. „Ideal wäre es, wenn wir eine Wildkatze fangen und mit einem Sender versehen könnten. Dann bekämen wir endlich einmal verlässlichere Daten über die Wanderungsbewegungen der Katzen im Raum Jena/Saale-Holzland.“

Was den Fall der toten Wildkatze im Rothehofsbachtal angeht, so plädiert Tamas indirekt für eine dauerhafte Geschwindigkeitsbegrenzung auf der stark befahrenen Landstraße. Wegen der hier aufgestellten Krötenzäune war hier zeitweise die Geschwindigkeit zum Schutz der ehrenamtlichen Helfer bei der Krötenwanderung von 100 auf 60 km/h reduziert worden. „Je niedriger die Geschwindigkeit, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gar nicht erst zu einer Kollision mit einem Wildtier kommt.“

Experte plädiert für Erhalt von Lebensbäumen

Zugleich appellierte Silvester Tamas an Thüringenforst, aber auch an private Waldbesitzer, sogenannte Lebensbäume in den Wäldern stehen zu lassen. Man müsse auch uralte Buchen und andere Baumarten für den Naturschutz erhalten und nicht an die 5000 Euro denken, die ein solcher Stamm auf dem Markt bringe. „Gerade für Wildkatzen ist es elementar, solche Rückzugsgebiete zu haben.“ So würden die Katzen gern ihren Nachwuchs in alten Baumhöhlen großziehen. „Der wirtschaftliche Druck, der auf den Waldbesitzern lastet, muss durch das Land gemindert werden, indem mehr Geld in den Naturschutz investiert wird.“

Wildkatzen-Steckbrief: