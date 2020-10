Trotz Corona: Wolfersdorfer Jagdschloss hält die Tore offen

Für öffentliche Einrichtungen bringt die Corona-Pandemie harte Einschnitte mit sich. Das gilt ebenso für nationale Kulturgüter, wie das Jagdschloss „Fröhliche Wiederkunft“ in Trockenborn-Wolfersdorf. Trotz Lockdown gingen in und um das Schloss die Sanierungsarbeiten weiter. Bauablaufpläne mussten schon aufgrund der Einhaltung der Fristen für Fördergelder eingehalten werden. Und saniert wird im Jagdschloss noch immer an vielen Stellen.

Tiefgreifende Einschnitte brachte der Besucherstopp mit sich, der bis Mitte Mai strikt einzuhalten war. Einnahmen, auf die man dringend angewiesen war, blieben aus, so die Schlossverwaltung. Bis heute sei es eine finanzielle Gratwanderung, und ein Blick auf die kommenden Wochen lasse die Aussicht nicht rosiger erscheinen, so die Verwaltung.

Fischerfest fällt aus

Eine Absage musste man dem alljährlichen Fischerfest erteilen, das für den 31. Oktober geplant war. Weder das Abfischen des Schlossteiches, immer ein Besuchermagnet, noch das bunte Treiben der Händlerschar im Schloss-Innenhof werden stattfinden.

Dennoch werde man die Tore des Jagdschlosses für Interessenten in der nächsten Zeit offen halten. Schlossführungen werden regelmäßig in der Woche aber auch an den Wochenenden angeboten. Führungen führe man in kleineren Gruppenstärken durch, um Abstände in den Schlossräume einhalten zu können, so das Credo.

Allerdings erfordert das Angebot die strikte Einhaltung von Regeln. So sei das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes Pflicht. Zudem werden die Kontaktdaten der Besucher erfasst, um den Anforderungen des Gesundheitsamtes zu entsprechen. Werde ein Corona-Fall festgestellt, dienen die Daten zur Nachverfolgung, so die Schlossverwaltung. Die Gastronomie im Jagdschloss begrenze sich auf das Ausreichen von Kaffee und Kuchen für den Verzehr im Freien, wird weiter informiert.

Generell bitte die Schlossverwaltung um eine Anmeldung für Personen, die bei einer Führung einen Blick in das historische Anwesen werfen wollen. Insbesondere für größere Gruppen ab zehn Personen sei dies zwingend erforderlich, weisen die Verantwortungsträger hin.

Junge Leute unterstützen das Schloss-Team

Dass man in dieser schwierigen Zeit Führungen überhaupt anbieten könne, so die Verwaltung, sei dem Einsatz von jungen Leuten zu verdanken. Gerade in der Corona-Zeit benötige man viele helfende Hände, um Auflagen einhalten zu können. Mit Jannik Gelbke (17) und Lionel Boraud (18), beide absolvieren einen Bundesfreiwilligendienst, sowie Lea Gläser (19) als ehrenamtlich Tätige verfüge das Schloss über ein einsatzwilliges Team, das seit September vor Ort sei. Als Überbrückungsjahr bis zum Studium oder auch als Orientierung für die berufliche Fortentwicklung sehen die junge Leute die Zeit im Schloss an. Aber vor allem wollen sie mit anpacken, dort wo sie gebraucht werden. Und zu tun gibt es in den historischen Gemäuern überall etwas.

Lea Gläser aus Jena, sie hofft gleichfalls darauf, im Schloss ein Bundesfreiwilligendienst absolvieren zu können, kümmert sich unter anderem um den Gastrobereich. Jannik Gelbke aus Jena und Lionel Boraud aus Karlsruhe seien offen für alle Anforderungen. Letzterer habe sich schon mit der Schlossgeschichte vertraut gemacht. Und er bekennt, sogar schon selbst Führungen geleitet zu haben, erzählt er.

Anmeldung zu Führungen unter www.schloss-wolfersdorf.de