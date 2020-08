Einblick in die Ernst-Löbe-Straße 35 bis 49 in Stadtroda: Parkende Fahrzeuge in der nur knapp vier Meter breiten Straße, die laut Straßenverkehrsordnung hier gar nicht stehen dürfen. Nicht nur Grundstückszufahrten sind blockiert, sondern auch Rettungswege, insbesondere für Fahrzeuge der Feuerwehr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über ein Jahr Kampf für Einhaltung gesetzlicher Vorschrift

Zur Vorgeschichte: Im November 2018 erwirbt Familie Bergmann ein Reihenhaus in der Ernst-Löbe-Straße 43 in Stadtroda. Die Zufahrt in die besagte Straße, in der die Reihenhäuser Nummer 35 bis 49 stehen, ist schmal. Die Straßenbreite beträgt weniger als vier Meter und ist dennoch vielfach durch Fahrzeuge zugeparkt. Das eigene Fahrzeug auf dem eigenen Grundstück vor dem Haus abzustellen, erweist sich oftmals als schwierig. Entweder man gelangt erst gar nicht auf das Grundstück oder von dort nicht wieder heraus, muss die Familie feststellen.