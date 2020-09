Unglückliche Umstände führen zum Tod einer Motorradfahrerin zwischen Schöngleina und Bad Klosterlausnitz

Bei dem schweren Unfall am 5. August war eine 20-jährige Motorradfahrerin aus Gera tödlich verunglückt. Das haben Gerichtsmediziner aufgrund eines DNA-Vergleichs herausgefunden. Dagegen sind nach wie vor viele Fragen zum Unfallhergang offen, die sich trotz Gutachtens nicht gänzlich geklärt sind.

Schöngleina/Bad Klosterlausnitz. Ursache für tragischen Unfall mit einem Lastkraftwagen am 5. August auf der Landstraße lässt sich nicht zweifelsfrei klären, so die Polizei.

Bei dem schweren Verkehrsunfall am Mittwoch, 5. August gegen 16.30 Uhr, auf der Landstraße zwischen Schöngleina und Bad Klosterlausnitz, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde, handelt es sich um eine 20-jährige Frau aus Gera, teilte die Landespolizeiinspektion Jena auf Anfrage dieser Zeitung mit. Kurz nach dem Abzweig Bobeck in Höhe des Waldparkplatzes (Rotbuchen) war die junge Motorradfahrerin mit einer Honda vom Typ CBR 500 in Richtung Bad Klosterlausnitz unterwegs, als sie aus einer Kurve kommend mit einem Lastkraftwagen zusammenstieß, der gerade zum Waldparkplatz abbiegen wollte.