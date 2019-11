Verkehrsteilnehmerschulung in Reichenbach: Wer hilft, macht nie etwas falsch

Einen Unfall hautnah miterleben zu müssen oder kurze Zeit danach auf das Unglück zu stoßen, löst bei Menschen oftmals ein Stress- oder Schockmoment aus, der das Handeln lähmen kann. Was soll ich jetzt machen, was kann ich tun, kann ich was falsch machen? Oftmals schwirren diese oder ähnliche Gedanken im Kopf herum.

Aber genau diese Angst wollten drei praxiserprobten Experten den etwa 50 interessierten Besuchern, die am Montagabend zum Thema „Verkehrsunfall“ in das Reichenbacher Bürgerhaus gekommen waren, nehmen. Norman Fuchs, seit Juni Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach, Markus König, Mitarbeiter der Rettungsleitstelle Jena und Jan Hänse, Fachkrankenpfleger für Intensivmedizin, gaben Tipps zu Verhaltens- und Handlungsregeln die nach einem Unfall mit Verletzten oder beim Antreffen einer hilflosen Person Leben retten können.

Eigene Sicherheit nicht vergessen

Um die Ratschläge gezielt anbringen zu können, bildeten die Experten drei Gruppen. Ortsbrandmeister Norman Fuchs referierte zum Thema Verhalten an einer Unfallstelle. Wer auf einen Unfall treffe, sollte immer zuerst auf die eigene Sicherheit achten. Warnblinkanlage einschalten, Warnweste überstreifen und sich das Warndreieck schnappen, um es auf der Landstraße etwa 50 Meter entfernt vom Unfallort aufzustellen. Besonders umsichtig gelte es auf der Autobahn zu handeln, weil dort, insofern der Verkehr noch rollt, die Gefahr für die eigene Gesundheit sehr hoch sei. „Rasch Aussteigen und sich hinter die Absperrung, insofern vorhanden, begeben. Erst von dort aus sollte man versuchen, etwa 100 Meter mit dem deutlichen sichtbar gehaltenen Warndreieck zurückzulaufen und das Dreieck aufzustellen“, so Norman Fuchs. Gebe es die Situation her, sollte man sich einen Überblick über das Unfallgeschehen machen und den Notruf absetzen.

Generell legte er den Zuhörern ans Herz, stelle man einen Unfall, einen Brand oder hilflose Personen fest, in jedem Fall anzuhalten und zu reagieren. Die schlimmste Situation für Verletzte bei einem Verkehrsunfall sei es, wenn die Autos einfach vorbeirauschen. „Einen Unfall kann jeder erleiden, der dann Hilfe benötigt. das mindeste ist es, den Notruf zu tätigen“, so der Ortsbrandmeister.

Erste Hilfe leicht gemacht

Jan Hänse, selbst zehn Jahre als Notfallmediziner am Jenaer Uniklinikum tätig und heute Pflegedienstleiter an der Bad Berkaer Zentralklinik, gab lebensrettende Tipps zur Ersten Hilfe. Wichtig sei es die verunglückte Person anzusprechen, beruhigend einzuwirken und natürlich den Notruf abzusetzen. Zudem wies er unter anderem auf Symptome für einen Schlaganfall sowie einen Herzinfarkt hin. Beim vermeintlichen Infarkt sei es dringend geboten, rasch eine Herzdruckmassage auszuführen. „Nach 30 Kompressionen sollten zwei Beatmungen durch die Nase oder den Mund folgen. Wer Letzteres nicht tun wolle, sollte zwingend die Herzdruckmassage weiter ausführen. 120 mal in der Minute ist das Ziel“, so Jan Hänse. Die Gefahr, das dabei Rippen brechen können, sei groß. Aber das müsse man in Kauf nehmen, wenn man dafür ein Leben retten könne, verweis er auf einen Faktor, der Helfern oftmals Angst einflösse. „Wenn sie helfen, machen sie nie was falsch“, warb er für das Agieren. Insofern vorhanden, könne man auch einen Defibrillator verwenden, den es heutzutage oftmals in öffentlichen Einrichtungen gebe.

Ruhe beim Notruf bewahren

Leitstellenmitarbeiter Markus König warb beim Absetzen des Notrufes „112“ für ein besonnenes Handeln. Wichtig sei den Ort des Unfalls zu beschreiben. In der Stadt oder dem Dorf die Straße und Hausnummer zu benennen. „Was ist passiert, wie viele Personen sind betroffen und welche Art der Verletzungen liegen vor“, sind für die koordinierende Leitstelle wichtige Informationen. Zudem sollte der Anrufer seinen Namen nennen und so lange in der Leitung bleiben, damit die Leitstelle nachfragen stellen könne, riet er.