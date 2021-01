Verwaltung Hermsdorf arbeitet weiter mit Terminvergabe

Blick auf das Stadthaus Hermsdorf.Die Verwaltung im Stadthaus ist telefonisch unter (036601) 57 70 sowie per E-Mail info@vg-hermsdorf.de erreichbar. Die Verwaltung ist täglich von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags von 13 bis 15.30 Uhr und donnerstags von 13 bis 17.30 Uhr geöffnet. Am Mittwoch ist die Verwaltung geschlossen.

Hermsdorf. Unter nicht ganz einfachen Bedingungen werde der Verwaltungsbetrieb im Hermsdorfer Stadthaus aufrecht gehalten. Noch seien in den Abteilungen alle Mitarbeiter an Bord, sagt Verwaltungschefin Constance Möbius. Im Haus gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln, Arbeitszeiten werden flexibel gehalten, um Kontakte zu minimieren. Daher hoffe sie, dass man auch künftig von Ausfällen verschont bleibe.

Anforderungen von Einwohner an die Verwaltung werden über Terminvereinbarungen abgearbeitet. „Termine können telefonisch aber auch per E-Mail vereinbart werden“, sagt Constance Möbius. Gestiegen seien ohnehin die Aufgaben für Verwaltungsmitarbeiter. Neben den normalen verwaltungstechnischen Aufgaben, seinen eine Reihe an Jahresabschlüsse zu erstellen sowie Zuarbeiten, unter anderem für das Gesundheitsamt, zu leisten.

Zudem häufen sich Anfragen von Bürgern, die Fragen zur Notbetreuung in Kindergärten oder Schulen beantwortet haben wollen. Aber auch zur Corona-Pandemie gibt es jede Menge Fragen. Das alles zu bewältigen sei nicht immer leicht, weil auch die Verwaltungsgemeinschaft vom Freistaat über neue Verordnungen erst zeitversetzt in Kenntnis gesetzt werde. „Doch wir müssen rasch handeln und Fragen beantworten, ohne über Rahmenbedingungen informiert zu sein“, kritisiert Constance Möbius die Informationspolitik des Landes.

Dazu komme, dass es eine Informationsflut über Regeln gebe, die einfach nicht mehr überblickt werden können. Kurze und prägnante Informationen seien notwendig, um Botschaften an die Einwohner zu bringen. „Es reicht nicht, Infos im Netz, wie beispielsweise auf unserer Homepage aufzubereiten, wir müssen zum Beispiel auch die Schaukästen in den VG-Orten mit Informationen bestücken, um vor allem auch ältere Bürger einzubeziehen“, meint Möbius. Zudem wolle man verstärkt in der Ostthüringer Zeitung sowie im Amtsblatt informieren.

