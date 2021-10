Vorbild für Unternehmertum: Manager aus Hermsdorf gewinnt renommierten Preis

Hermsdorf. Mit dem Ernst-Abbe-Preis geht eine besondere Thüringer Auszeichnung in den Saale-Holzland-Kreis: Das ist der Preisträger.

Der Ernst-Abbe-Preis für innovatives Unternehmertum geht in diesem Jahr an Knuth Baumgärtel. Er führt die Geschäfte der Micro-Hybrid Electronic GmbH in Hermsdorf und wird am 24. November im Rahmen des Thüringer Innovationspreises ausgezeichnet.

In der Tradition Ernst Abbes würdigt der Preis Thüringer Rollenvorbilder innovativen, sozialen und nachhaltigen Unternehmertums. Micro-Hybrid wurde 1992 als Dienstleister für die Produktion elektronischer Bauteile gegründet. Im Jahr 2006 übernahm Baumgärtel die Geschäftsführung und löste seinen Vater als Inhaber ab.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kulturellen Wandel im Unternehmen ausgelöst

Der Unternehmer hatte einst zur Entwicklung der Popmusik promoviert und bewirkte einen kulturellen Wandel im Unternehmen, das nun stark in Innovationen investiert. Micro-Hybrid beschäftiget 200 Mitarbeiter und unterhält Standorte in den USA und China. Das Unternehmen stellt innovative Mikroelektronik und Infrarot-Sensoren her und gehört zu den Weltmarktführern im Bereich elektronischer Mikrosysteme. Baumgärtel vertritt die Unternehmen der Wirtschaft als ehrenamtlicher Vize-Präsident der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen in Gera.

„Wir freuen uns, in diesem Jahr mit Knuth Baumgärtel einen Thüringer Unternehmer auszeichnen zu können, der die Ideale eines innovativen, sozialen und nachhaltigen Unternehmertums mit Leben füllt“, sagt Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Baumgärtel habe die Micro-Hybrid Electronic GmbH zu einem gefragten Anbieter von Hochtechnologie „Made in Thüringen“ entwickelt. Er sei als erfolgreicher Unternehmer und attraktiver Arbeitgeber ein Vorbild für zukünftige Unternehmergenerationen.

Preisverleihung im November

Die Preisverleihung findet im Rahmen der zur feierlichen Verleihung des Thüringer Innovationspreises am 24. November um 17 Uhr in der Weimarhalle statt. Aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl ist eine Teilnahme nur mit persönlicher Einladung möglich. Die Veranstaltung wird per Live-Stream übertragen. Bei der Veranstaltung werden Preise in Höhe von 100.000 Euro an die innovativsten Thüringer Unternehmen verliehen.

Wirklich lebendige Zellen beobachten: Zeiss bewirbt sich mit Hochleistungsmikroskop um Innovationspreis

Roboter-Zellen von Sojka Automation aus Ponitz

Polytives aus Jena will Kunststoff ein wenig grüner machen

Hörmaschine aus Jena: In der Podcast-Welt den Überblick behalten