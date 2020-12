Vorfristiges Weihnachtsgeschenk für Hermsdorfer Bibliothek

Eine Spende in Höhe von 1000 Euro hat Jessica Beyer (Bildmitte) an Ina Hofmann (links) im Beisein von Bürgermeister Benny Hofmann an die Hermsdorfer Bibliothek übergeben.

Über ein vorfristiges Weihnachtsgeschenk konnte sich die Leiterin der Hermsdorfer Stadtbibliothek, Ina Hofmann freuen. Denn Bianca Bauerfeind, in der Lust Hybrid GmbH für das Personal verantwortlich sowie Jessica Beyer, Marketing, übergaben eine Weihnachtsspende in Höhe von 1000 Euro an die Bibliothek. Das sei natürlich eine tolle Überraschung, so Ina Hofmann, die sich im Namen der Bibliotheksmitarbeiter herzlich bedankte. Es werde uns helfen, unsre Vorhaben auch umsetzen zu können, sagte sie.