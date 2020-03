Wälder im Holzland voll mit günstigem Brennholz

Immer mehr Menschen im Saale-Holzland müssen wegen der Corona-Krise zu Hause bleiben, weil Unternehmen beispielsweise Kurzarbeit beantragt haben. Langsam kommt auch im ländlichen Raum das Leben zum Erliegen.

Bernhard Zeiss, Leiter des Forstamtes Jena-Holzland, rät, jetzt in Zeiten von zwangsweiser Freizeit die Möglichkeit zu nutzen, sich kostengünstig mit Brennholz einzudecken. „Wer die Zeit hat, sollte sie jetzt nutzen.“

So sind die Wälder im Saale-Holzland proppevoll mit gefällten Bäumen. Sturmholz, Borkenkäferholz oder Bäume, die wegen Trockenheitsschäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht in den letzten Wochen insbesondere entlang der Straßen gefällt werden mussten, gibt es überall zu finden. Für die Forstleute lohnt es häufig nicht, die einzelnen Stämme aus dem Wald zu holen, weil die Kosten für die Aufarbeitung über denen der Erlöse liegen, die man derzeit auf dem Holzmarkt erzielen kann.

Stellenweise sehr gutes Brennholz

„Deshalb steht partiell auch sehr gutes Brennholz für Selbstabholer zum Verkauf an“, sagt beispielsweise Revierförster Phillip Vogel. Unter anderem kann man in seinem Revier Eichen-, Buchen- oder Fichten- und Kiefernholz als Selbstabholer zu günstigen Preisen aus dem Wald holen.

„Die Preise für Brennholz schwanken und richten sich neben der Qualität des Holzes auch nach den örtlichen Begebenheiten“, erklärt Forstamtsleiter Zeiss. Die Förster würden in aller Regel Brennholz für 10 bis 20 Euro den Festmeter abgeben. „Das ist überaus günstig.“ Entscheidend für den Preis sei die Lage des Holzes. „Wenn gutes Holz im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht an Straßenrändern eingeschlagen werden musste, dann ist das natürlich etwas teurer, als Holz, das beispielsweise an einem Steilhang weit ab vom Schuss liegt.“

Ohne Sägeschein geht nichts

Wer sich sein Brennholz selbst aus dem Wald holen will, muss allerdings drei Dinge beachten. Erstens: Kontakt mit dem zuständigen Revierförster aufnehmen und den Preis aushandeln. Zweitens: Brennholz darf nur derjenige machen, der einen gültigen Sägeschein vorweisen kann und über die entsprechende Schutzausrüstung verfügt. Drittens: „Auch in Corona-Zeiten ist es wichtig, beim Holzmachen nie alleine in den Wald zu gehen, was sich bei der Einhaltung der empfohlenen Abstandsregelung aber realisieren lässt. Die Arbeiten sollten deshalb zu zweit stattfinden, damit bei einem Unfall schnelle Hilfe gewährleistet ist“, sagt der Forstamtsleiter.

Zeit für Wiederaufforstung nutzen

Zeiss sieht in der Zeit der Corona-Krise auch die Chance für Waldbesitzer, mit der Wiederaufforstung von geschädigten Flächen zu beginnen. „Die Pflanzzeit geht noch bis April, da können noch junge Tannen, Eichen, Bergahorn oder andere Baumarten auf die Flächen gebracht werden.“ Die Pflanzungen würden teilweise bis zu 100 Prozent gefördert, nähere Hinweise zu den Förderprogrammen könne man auf der Internet-Seite von Thüringenforst finden. „Man darf die Pflanzungen auch selber durchführen.“

Dass man die Pflanzungen nicht aus dem Blick verlieren sollte, begründet Zeiss mit einer drohenden Knappheit an Pflanzgut. „Noch sind in vielen Baumschulen ausreichend Setzlinge von Douglasie, Weißtanne oder Eiche vorhanden. Das könnte sich aber auch rasch ändern“, verweist er auf die immensen Schäden in den Wäldern, die Borkenkäfer, Stürme oder die Trockenheit hinterlassen haben.